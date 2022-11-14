В Краснодаре мужчина напал на подростка и разбил ему голову из-за громкой музыки из колонки

Мальчику вызвали скорую

Все произошло поздним вечером 8 ноября в Краснодаре у дверей подъезда жилищного комплекса "Атлант". Между подростками и жительницей одной из квартир завязался диалог на повышенных тонах. Женщина возмутилась громкой музыкой, звучащей из колонки мальчишек. Те огрызнулись, но звук убавили. Но конфликт, оказывается, этим не исчерпался.

- Женщина пожаловалась, видимо, взрослому сыну. Он проводил ее и маленького ребенка до дверей, а потом развернулся и со всей силы ударил моего сына в голову, - рассказала Телеграм-каналу "ЧП" - Краснодар" мать подростка.

Она утверждает, что травма была настолько серьезной, что она вызвала скорую. Но более всего ее и общественность возмутило то, что взрослый мужчина поднял руку на ребенка.

Мать мальчика написала заявление в полицию.

- 11 ноября в полицию Краснодара обратилась мать 12-летнего мальчика, которая заявила, что три дня назад на улице Адмирала Крузенштерна ее сыну неизвестный нанес телесные повреждения. Согласно медсправке, ребенок получил ушибы мягких тканей. Выяснилось, что конфликту предшествовала словесная перебранка с девушкой обидчика. В настоящее время устанавливается личность мужчины, по окончании проверки будет принято законное процессуальное решение, - сообщил "КП" - Кубань" официальный представитель ОВД по Краснодару Артем Коноваленко.