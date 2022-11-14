В поселке Волна завершены работы по монтажу уличного освещения

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Специалисты «Тамань-Благоустройство» завершили работы по полному освещению поселка, который расположен в Таманском сельском поселении. За два месяца энергетики установили 74 энергосберегающих светильника мощностью 50 Вт каждый. Суммарная длина новых линий освещения на 11 улицах Волны превысила 4 км.

Сопутствующее оборудование и светодиодные лампы для монтажных работ были закуплены ОТЭКО. Также компания передала «Тамань-Благоустройству» 60 дополнительных фонарей на случай непредвиденных обстоятельств или непогоды.

Полное освещение улиц Волны стало первой из четырех социальных инициатив проекта «Твой голос, Тамань!», реализуемого ОТЭКО. Этим летом местные жители голосовали за наиболее острые проблемы благоустройства полуострова, а их решение компания взяла на себя.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Таманское поселение давно стало родным для ОТЭКО. На сегодняшний день в компании работает около 11 тысяч сотрудников, из которых более 90% – жители Краснодарского края. Для них и других кубанцев ОТЭКО регулярно участвует в развитии социально-экономического потенциала Тамани.

- Здесь живут наши сотрудники, их семьи, родственники, друзья и знакомые. Мы хотим, чтобы их жизнь была удобной и комфортной, - отмечает директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака. - Люди тут неравнодушные, болеющие за свою малую родину. Они активно принимали участие в нашем проекте «Твой голос, Тамань!» и выбрали самый насущный для себя проект – освещение улиц. ОТЭКО обещала его реализовать – и сдержала слово.

Компания уже приступила к осуществлению и трех других инициатив, набравших наибольшее количество голосов. Так, спортивная площадка в центре пос. Таманский получит новое покрытие и ограждения, футбольные ворота и баскетбольные кольца, будут благоустроены зрительные трибуны и прилегающая территория. В Тамани детская площадка будет оборудована современным игровым комплексом, а рядом с ней обустроят пешеходные дорожки. Также ОТЭКО проведет ремонт входной группы парка им. А.П. Мартыненко в пос. Прогресс, проложит здесь пешеходную аллею, установит детскую и спортивную площадки.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Инициативы в рамках проекта «Твой голос, Тамань!» ОТЭКО реализует в дополнение к другим своим социальным проектам. Компания ежегодно инвестирует немалые средства в сферы образования и здравоохранения, культуры и спорта полуострова, оказывает адресную помощь общественным объединениям и жителям.

Более 60% ежегодного бюджета Таманского сельского поселения и 15% бюджета Темрюкского района формируют налоговые отчисления ОТЭКО. Также компания является крупнейшим частным инвестором в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. Ее усилиями в порту Тамань Краснодарского края создан и работает экспортный хаб мирового уровня.