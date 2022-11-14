Юрий Лоза вместе с тремя сообщниками осужден за контрабанду сигарет в Сочи

Отбывать наказание осужденным надлежит в колониях общего режима. Фото: https://t.me/opskuban

Юрий Лоза вместе со своими тремя сообщниками осужден за контрабанду сигарет. Компания решила провезти из Абхазии более 20 тысяч пачек табака. Однако бременских музыкантов поймали на границе.

Юрий Лоза, Эдуард Миносян, Волетта Адлейба и Ахледдин Багиров признаны виновными по статье “Контрабанда табачных изделий”. А Эдуарду приписали еще и статью “Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки”.

Из приговора суда следует, что в конце 2022 года подсудимые закупили в Абхазии сигареты без акцизных марок. Табак они решили перевозить на поезде.

- Они незаконно переместили табачную продукцию на территорию России для дальнейшей реализации. Подсудимые спрятали пачки сигарет в скрытые полости, расположенные над потолочной панелью тамбуров пассажирских вагонов поезда Сухум – Москва, - рассказали “Комсомольской правде” - Кубань” в пресс-службе судов Краснодарского края.

Контрабанду табака пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Во время осмотра вагонов правоохранители обнаружили пачки сигарет. Рыночная стоимость аналогичного товара - отвечающего требованиям, предъявляемым действующим законодательством России к табачным изделиям, составила более 2 миллионов рублей.

Как уточнили “Комсомольской правде - Кубань” в пресс-службе судов Краснодарского кра, Миносяну назначили 5 лет и 6 месяцев тюрьмы, Адлейбе - 4 года, Багирову - 4 года и 6 месяцев. А Юрию Лозе придется отсидеть 8 месяцев.

Отбывать наказание осужденным надлежит в колониях общего режима. Приговор вступил в законную силу.