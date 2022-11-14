Подходим к бюджету рационально: простые правила комфортной экономии

Простые правила комфортной экономии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наверняка всем нам знакомы спонтанные расходы, которые не только не позволяют откладывать деньги, но и порой приводят к дефициту бюджета в конце месяца. К сожалению, совет не экономить, а больше зарабатывать, не всегда легко воплотить в жизнь. Да и с ростом доходов обычно растут и расходы. Поэтому лучше научиться подходить к тратам рационально и грамотно распределять бюджет. Вот несколько нехитрых способов, которые позволят экономить комфортно, не ущемляя себя в важном.

Анализируем свои расходы

Чтобы выявить лишние траты, нужно начать с анализа расходов. Так вы сможете понять, куда уходит больше всего денег, что можно сократить, а от чего и вовсе отказаться. Вариантов учета несколько. Например, можно по старинке записывать все свои ежедневные расходы в тетрадь или же вести учет в таблице Excel. Но обычно такого запала хватает ненадолго – вечером находятся дела поважнее, на следующий день тоже, а потом и траты уже забываются. В результате к концу месяца часть покупок выпадает из отчета, да и подведение итогов для выявления «бреши» в бюджете занимает немало времени.

Более современный вариант контроля средств – специальные мобильные приложения для учета расходов. Таких программ много, и вы можете установить на свой смартфон наиболее подходящую именно вам. Это удобнее бумажной домашней бухгалтерии, но есть и свои минусы – все траты тоже придется вносить вручную, кроме того, приложение будет «съедать» часть памяти вашего устройства, что при активном пользовании другими программами может стать критичным.

Простые правила комфортной экономии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гораздо удобнее не заводить отдельное приложение для анализа расходов, а пользоваться для этих целей мобильным приложением вашего банка. Если вы оплачиваете покупки и услуги картой, то все траты не только фиксируются в отчетах, но и автоматически распределяются по категориям. Например, если вы являетесь держателем карты банка РНКБ, то в приложении «РНКБ 24/7» вы можете смотреть детализацию трат за нужный вам период – день, неделю или месяц. Для удобства клиентов сферы расходов делятся на цветовые сегменты, что позволяет сразу увидеть, куда уходит больше всего средств – на «рестораны», «все для дома», «транспорт», «снятие наличных» и другие категории. Анализ, кстати, лучше проводить за месяц, чтобы видеть полную картину своих поступлений и списаний.

Проверяем, какие расходы можно сократить

После того, как вы определили, на что уходит больше всего средств, стоит понять, все ли траты необходимы или какие-то из них можно сократить, а то и убрать. Так, существенную часть расходов у многих занимают рестораны. Сюда входят не только фешенебельные заведения, но и кафе, столовые и кофейни. Если вы каждый день покупаете стаканчик ароматного кофе в любимом месте, подумайте, сильно ли вы расстроитесь, если будете его пить реже. Или, например, транспорт. Если вам далеко ехать на работу, то тут сэкономить на общественном транспорте не получится. А если расстояние всего 2-3 остановки, может быть, пришло время больше времени гулять на свежем воздухе, а не толкаться в людном автобусе или трамвае? Так вы сможете экономить 35-70 рублей в день, к тому же пользу пеших прогулок никто не отменял.

Если проанализировать все расходы, то найдется еще немало таких второстепенных трат. И тут уже только вам решать, готовы ли вы где-то поступиться своими желаниями ради сэкономленной суммы. Она, кстати, может оказаться не такой уж и маленькой. А если посчитать годовую выгоду, то и вовсе будет солидной.

И не забывайте, сокращать расходы можно только на необязательных тратах, на важном и первостепенном экономить нельзя – сюда относятся траты на лекарства, коммунальные услуги, образование детей, сезонную одежду и обувь (если, конечно, это не седьмая куртка и пятые сапоги).

В магазин – только со списком

Если вы идете в магазин за хлебом и молоком, но каждый раз возвращаетесь домой с полными пакетами всякой всячины, пора брать свои потребительские порывы под контроль. Для этого используйте нехитрую уловку – ходите за покупками исключительно со списком и запретите себе отклоняться от него. А если сомневаетесь в своей силе воли, то можете еще и подстраховаться, установив лимит ежедневных трат по карте.

Простые правила комфортной экономии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изучите ценники гипермаркетов и магазинов у вашего дома, сходите на ближайший рынок. Так вы поймете, где и на что ценник ниже. Не спешите покупать много товаров по акциям - проверьте срок годности продуктов и поймите, успеете ли вы все съесть до его окончания. Также не доверяйте слепо броским скидкам – вспомните стоимость в обычный день и убедитесь, точно ли цена по акции ниже стоимости в соседнем магазине без акции.

Ставим приятную цель

Чтобы экономия была эффективнее и приятнее, поставьте себе цель - на что конкретно вы будете откладывать сэкономленные средства. Это может быть новый телефон или бытовая техника, первоначальный взнос на ипотеку или ремонт, покупка авто или отпуск. Отложенную сумму лучше не хранить на зарплатной карте или в кошельке - так велик риск потратить ее раньше срока. Гораздо прогматичнее открыть накопительный счет и переводить туда свободные средства. Так вы будете не только копить, но и сможете получать проценты на остаток.

Например, в банке РНКБ есть специальный пополняемый вклад «НаКопи». Открыв его, вы сможете в любое время переводить в свою «копилку» имеющуюся сумму – например, сэкономили за день 150 рублей на чашке кофе и положили их сразу на сберегательный счет. На нем ваши деньги могут лежать любое количество времени, а РНКБ еще и ежемесячно начисляет сверху процент на минимальную сумму остатка за прошедший месяц. А если в какой-то момент вы решите воспользоваться отложенными деньгами, то всегда сможете снять нужную вам сумму, включая уже начисленные банком проценты. Узнать подробнее о вкладе «НаКопи» можно на официальном сайте РНКБ Банк (ПАО).

Ставьте цели и рационально подходите к своему бюджету. Тогда вы не только не будете жить от зарплаты до зарплаты, но и сможете копить на приятные мечты.