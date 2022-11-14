В Новороссийске на трехлетнего ребенка в детском саду упал шкаф и сломал ему руку

Жительница Новороссийска четвертый добивается, чтобы педагогов детсада, где на ее сына упал шкаф, наказали. Фото: Архив "КП"

Это ЧП случилось в муниципальном детсаду № 60 Новороссийска. Здесь на трехлетнего ребенка на игровой площадке упал незакрепленный шкаф – у малыша оказалась сломана рука и рассечена голова. О ЧП маме мальчика сообщили только через несколько часов, а правду о случившемся воспитатель рассказала и вовсе через несколько дней.

В многодетной семье Тамары (имя изменено по просьбе героини. – Прим. ред.) четверо детей: трое из них, включая самого младшего сынишку 2018 года рождения, ходят в детсад № 60. Когда 19 августа 2022 года Тамаре позвонила воспитательница и попросила забрать ребенка, поскольку у мальчика поднялась температура, женщина не заподозрила ничего плохого. Только вечером, купая сына, она нашла у него на голове рассечение кожи длиной несколько сантиметров и обратила внимание, что ребенок стонет, когда его берут за руку. Утром мальчика отвезли на рентген, который показал перелом кости плеча и ушиб мягких тканей головы.

Тот самый шкаф, из-за которого трехлетний ребенок ходил несколько недель в гипсе. Фото предоставлено героиней.

– За неполные сутки я несколько раз звонила воспитательнице, чтобы добиться от нее, что же все-таки случилось с моим сыном. И только далеко не на первом звонке она призналась, что на ребенка упал стоявший на площадке для прогулок незакрепленный шкаф, о чем педагог знала, – говорит Тамара. – Когда случилось ЧП, как я считаю, сотрудники детсада не оказали медицинскую помощь моему ребенку и не вызвали ему скорую, а медработник сада, насколько мне известно, был в отпуске, и его никто не замещал. Более того, нам, родителям, они сообщили о произошедшем через два или три часа после ЧП. Воспитатель потом в разговоре все время повторяла: «Меня теперь затаскают», а потом уволилась из детсада по собственному желанию. Заведующая садом позвонила с извинениями через три дня.

Все это случилось еще в августе. Но Тамара до сих пор не может восстановить точную хронологию инцидента, повлекшего вред здоровью ее сына средней тяжести. По словам других воспитателей, ЧП произошло за три часа до того, как о нем сообщили маме мальчика. А потом женщине предложили перевести ее детей в другой детсад Новороссийска.

– Меня возмущает тот факт, что ребенку нанесен вред здоровью средней тяжести, подтвержденный судебно-медицинской экспертизой, а в возбуждении уголовного дела полицией мне отказано и от контролирующих органов я получаю отписки. Ни один чиновник со мной не связался, – продолжает Тамара. – Да, шкаф, который упал на моего сына, сейчас закреплен, но в группах у малышей есть запрещенные предметы, и они могут привести к трагедии. В туалетах групп детсада установлены бойлеры, а в игровых комнатах – не только водонагреватели, но и кухонная мебель, что является перепланировкой. Она зарегистрирована?

Сын Тамары после приема у врача. Фото предоставлено героиней.

Тамара говорит, что ее попытки добиться правды закончились тем, что на ее ребенка и ее саму стали «давить». Одна из воспитательниц расспрашивала мальчика, не бьет ли его мама. Когда Тамара пожаловалась на поборы в детсаду, посыпались жалобы уже на многодетную маму. А домой к Тамаре стали приходить многочисленные проверки из опеки, отдела по делам несовершеннолетних и др. Впрочем, ни одна из них не нашла никаких нарушений.

– Все, чего я добиваюсь, – чтобы воспитательницу детсада наказали по статье «Оставление ребенка в опасности», а заведующую детсадом – по статье «Халатность». Они должны понести ответственность за вред здоровью моего ребенка, пока в детсаду не случилось происшествие пострашнее, – говорит Тамара. – Страшно отдавать детей людям, которые должны нести за них ответственность, а вместо этого наши малыши предоставлены сами себе, пока воспитатели «сидят» в телефонах или болтают на одной из игровых площадок.

КОНКРЕТНО

Что отвечают маме?

– По факту произошедшего несчастного случая была проведена служебная проверка, в ходе которой установлено, что ребенок ударился и опрокинул на себя детскую игровую мебель. Ребенку оказана первичная медицинская помощь, – говорится в ответе администрации Новороссийска на жалобу Тамары. – Сотрудниками детского сада предоставлены объяснения. К педагогу применены меры дисциплинарного воздействия, для всех сотрудников детсада № 60 проведен внеплановый инструктаж по недопущению несчастных случаев при организации прогулок. К руководству также применены меры дисциплинарного воздействия.