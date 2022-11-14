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Общество14 ноября 2022 12:53

В Новороссийске на трехлетнего ребенка в детском саду упал шкаф и сломал ему руку

Мама ребенка пытается добиться наказания педагогов за халатность
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Жительница Новороссийска четвертый добивается, чтобы педагогов детсада, где на ее сына упал шкаф, наказали.

Жительница Новороссийска четвертый добивается, чтобы педагогов детсада, где на ее сына упал шкаф, наказали.

Фото: Архив "КП"

Это ЧП случилось в муниципальном детсаду № 60 Новороссийска. Здесь на трехлетнего ребенка на игровой площадке упал незакрепленный шкаф – у малыша оказалась сломана рука и рассечена голова. О ЧП маме мальчика сообщили только через несколько часов, а правду о случившемся воспитатель рассказала и вовсе через несколько дней.

В многодетной семье Тамары (имя изменено по просьбе героини. – Прим. ред.) четверо детей: трое из них, включая самого младшего сынишку 2018 года рождения, ходят в детсад № 60. Когда 19 августа 2022 года Тамаре позвонила воспитательница и попросила забрать ребенка, поскольку у мальчика поднялась температура, женщина не заподозрила ничего плохого. Только вечером, купая сына, она нашла у него на голове рассечение кожи длиной несколько сантиметров и обратила внимание, что ребенок стонет, когда его берут за руку. Утром мальчика отвезли на рентген, который показал перелом кости плеча и ушиб мягких тканей головы.

Тот самый шкаф, из-за которого трехлетний ребенок ходил несколько недель в гипсе. Фото предоставлено героиней.

Тот самый шкаф, из-за которого трехлетний ребенок ходил несколько недель в гипсе. Фото предоставлено героиней.

– За неполные сутки я несколько раз звонила воспитательнице, чтобы добиться от нее, что же все-таки случилось с моим сыном. И только далеко не на первом звонке она призналась, что на ребенка упал стоявший на площадке для прогулок незакрепленный шкаф, о чем педагог знала, – говорит Тамара. – Когда случилось ЧП, как я считаю, сотрудники детсада не оказали медицинскую помощь моему ребенку и не вызвали ему скорую, а медработник сада, насколько мне известно, был в отпуске, и его никто не замещал. Более того, нам, родителям, они сообщили о произошедшем через два или три часа после ЧП. Воспитатель потом в разговоре все время повторяла: «Меня теперь затаскают», а потом уволилась из детсада по собственному желанию. Заведующая садом позвонила с извинениями через три дня.

Все это случилось еще в августе. Но Тамара до сих пор не может восстановить точную хронологию инцидента, повлекшего вред здоровью ее сына средней тяжести. По словам других воспитателей, ЧП произошло за три часа до того, как о нем сообщили маме мальчика. А потом женщине предложили перевести ее детей в другой детсад Новороссийска.

– Меня возмущает тот факт, что ребенку нанесен вред здоровью средней тяжести, подтвержденный судебно-медицинской экспертизой, а в возбуждении уголовного дела полицией мне отказано и от контролирующих органов я получаю отписки. Ни один чиновник со мной не связался, – продолжает Тамара. – Да, шкаф, который упал на моего сына, сейчас закреплен, но в группах у малышей есть запрещенные предметы, и они могут привести к трагедии. В туалетах групп детсада установлены бойлеры, а в игровых комнатах – не только водонагреватели, но и кухонная мебель, что является перепланировкой. Она зарегистрирована?

Сын Тамары после приема у врача. Фото предоставлено героиней.

Сын Тамары после приема у врача. Фото предоставлено героиней.

Тамара говорит, что ее попытки добиться правды закончились тем, что на ее ребенка и ее саму стали «давить». Одна из воспитательниц расспрашивала мальчика, не бьет ли его мама. Когда Тамара пожаловалась на поборы в детсаду, посыпались жалобы уже на многодетную маму. А домой к Тамаре стали приходить многочисленные проверки из опеки, отдела по делам несовершеннолетних и др. Впрочем, ни одна из них не нашла никаких нарушений.

– Все, чего я добиваюсь, – чтобы воспитательницу детсада наказали по статье «Оставление ребенка в опасности», а заведующую детсадом – по статье «Халатность». Они должны понести ответственность за вред здоровью моего ребенка, пока в детсаду не случилось происшествие пострашнее, – говорит Тамара. – Страшно отдавать детей людям, которые должны нести за них ответственность, а вместо этого наши малыши предоставлены сами себе, пока воспитатели «сидят» в телефонах или болтают на одной из игровых площадок.

КОНКРЕТНО

Что отвечают маме?

– По факту произошедшего несчастного случая была проведена служебная проверка, в ходе которой установлено, что ребенок ударился и опрокинул на себя детскую игровую мебель. Ребенку оказана первичная медицинская помощь, – говорится в ответе администрации Новороссийска на жалобу Тамары. – Сотрудниками детского сада предоставлены объяснения. К педагогу применены меры дисциплинарного воздействия, для всех сотрудников детсада № 60 проведен внеплановый инструктаж по недопущению несчастных случаев при организации прогулок. К руководству также применены меры дисциплинарного воздействия.

Происшествия: ЧП