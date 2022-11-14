Очевидцы сообщили о ранении двух полицейских во время потасовки под Анапой

Фото: t.me/makovozovy

Очевидцы сообщили, что в село Цибанобалка под Анапой мужчина с ножом напал на полицейских, один из них получил ранение. Движение в населенном пункте в районе случившегося перекрыто, место ЧП оградили сигнальной лентой. Налетчик заперся в доме с ружьем, силовики планируют штормовать помещение.

- На одной из сельских улиц произошла потасовка, предварительно, были ранены участковые. Были слышны звуки, похожие на выстрелы. Район оцепелен. Работает оперативно-следственная группа, ведутся переговоры, - сообщает с места ЧП местный житель Андрей Маковозов.

Кроме этого, очевидцы сообщают, что на место приехал мэр города. Ему докладывают обстановку. Официальной информации по поводу случившегося пока нет.

Со слов местных жителей известно, что к мужчине приехали правоохранители из-за долгов по коммунальным платежам, якобы сотрудники ЖКХ хотели отключить дом от ресурсов. И когда полицейские попытались зайти на порог, хозяин кинулся на них с ножом.

Двое полицейских госпитализированы, у одного ножевое ранение ноги, - у другого – руки.