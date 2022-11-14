Медуза-мутант попала под весло сапбордиста в Черном море

Сапбордист снял на видео огромную медузу Фото: Виктор КЛЮШКИН

Медузы, пожалуй, самые частые морские обитатели, которых видят туристы у берегов Черного моря. Иногда они могут испортить отпуск. Их жгучий стрекающий характер может заставить и вовсе отказаться входить в воду. Обычно средний размер медузы достигает чуть больше ладони, бывает - меньше. Но экземляр, который на днях попал под весло сапбордиста в Сочи, встречается крайне редко.

- Это мутант, а не медуза! Он в две мои головы, - записал на камеру мобильного телефона мужчина на сапе.

Медуза подплыла под доску. Сиреневая кайма на юбочке указывала на конкретный вид медузы. Это корнерот.

- Это распространенный вид. Но она способна жалить. Ощущения не из приятных, но это неопасно, - пояснил "КП" - Кубань" биолог Вениамин Голубитченко.

Ученый говорит, что размеры медузы прежде всего зависят от вида: могут не превышать нескольких миллиметров, а могут достигать 2,5 метров в диаметре.

- Мозги и органы чувств у медуз отсутствуют. Однако с помощью нервных клеток они различают свет и тьму. При этом предметы видеть не могут. Но это не мешает охотиться и реагировать на опасность. То есть на приближение человека, - поясняет Вениамин Голубитченко.

Кстати, это второй случай за пару месяцев, когда медузы-гиганты попадали в поле зрения человека.