Аномально теплая погода установится на Кубани 27 февраля

В Краснодаре и крае будет по-весеннему тепло

В Краснодарском крае 27 февраля будет по-весеннему тепло. Об аномальных для февраля температурах рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над территорией Кубани сформирует теплый сектор циклонического вихря. Вероятность осадков в такой ситуации останется невелика. А температурные показатели на 8-9 градусов превысят рамки климатической нормы, - сообщил «Комсомольской правде»-Кубань» синоптик.

Температура воздуха прогреется в регионе до 20 градусов тепла. А вот по данным гидрометцентра в южных районах Кубани столбики на термометрах вытянутся до 22 градусов.

- Территория Кубани останется на южной периферии обширного циклонического вихря, который пока продолжает поставлять в регион массы хорошо прогретого воздуха. Температура воздуха в Краснодаре сегодня поднимется до +21 градуса, по краю +20, в южной половине +22, на Черноморском побережье +16, - добавили Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. Метеозависимым людям стоит больше отдыхать.

Кроме этого, в горах Краснодарского края выше 2000 метров по-прежнему лавиноопасно.

Во вторник, 28 февраля, ситуация изменится. Синоптики сообщают, что власть над погодой перейдет к холодному атмосферному фронту: ожидается понижение температуры воздуха и осадки. А с 1 марта дневные температуры опустятся до 7 градусов.