Культура сбережений: как банки развивают дистанционные сервисы и доступную клиентскую среду

Все можно сделать онлайн Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Клиентоориентированность – один из ключевых показателей любой компании. И финансовый сектор здесь не исключение. Внедряя те или иные инновации, банки ориентируются в том числе на различные нозологические группы, создавая комфортную и доступную среду для всех клиентов.

Инклюзивный подход

В первую очередь, речь идет о развитии дистанционных сервисов. Ведь именно очное посещение отделений является общим затруднением, которое возникает у людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы каждый желающий мог взять кредит или, напротив, оформить вклад, эти опции доступны в приложениях и на сайтах банков. На официальных площадках можно прочитать обо всех банковских продуктах и условиях их получения, сравнить различные варианты, выбирая оптимальный для себя. Внедряя и развивая дистанционные сервисы, банки не забыли и о клиентах, имеющих проблемы со зрением. Для них разрабатывают специальные версии сайтов, адаптированные под трудности визуального восприятия.

Благодаря подобным дистанционным сервисам у клиентов банков нет необходимости выходить из дома и преодолевать различные трудности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Все можно сделать онлайн, а в случае необходимости некоторые банки предоставляют своим инклюзивным клиентам возможность выезда сотрудника по нужному адресу.

Все можно сделать онлайн Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для тех, кто все же предпочитает очное посещение банка, в отделениях создают специальную инклюзивную среду. В одном из прошлых материалов нашей рубрики мы рассказывали об этом подробнее на примере банка РНКБ. Тогда мы выясняли, как именно на местах решаются потребности различных нозологических групп клиентов. Так, для людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, отделения обустраиваются пандусами или подъемниками, при входе на улице имеются кнопки вызова персонала, а в самих залах предусмотрены зоны ожидания, приспособленные для передвижения людей на инвалидной коляске. Для клиентов со слабым зрением разработана контрастная маркировка в формате информационных табличек, также имеются таблички со шрифтом брайля. Кроме того, сотрудники банка проходят специальную подготовку, знают правила общения с инклюзивными клиентами и всегда окажут им помощь и качественное обслуживание.

Как видим, банки нацелены на комфортное обслуживание всех своих клиентов. Не стоит забывать и о том, что несмотря на то, что все мы разные и имеем свои отличительные черты и особенности, при ведении своего бюджета мы все должны учитывать определенные финансовые нюансы.

Как сберегать и приумножать

Так, стоит помнить о том, что со временем стоимость денег изменяется и, увы, не в нашу пользу. Инфляция просто-напросто «съедает» часть их покупательской способности. Например, за ту сумму, на которую вы еще год-два назад могли купить новую стиральную машину или холодильник, в этом году вы уже данную технику не купите. Время идет, цены растут, а стоимость вашей «заначки» снижается. Поэтому, если вы обладаете какой-то свободной суммой средств, лучше задуматься о том, как сохранить их покупательскую способность, а лучше – приумножить.

Подробно о том, как заставить ваши накопления приносить пассивный доход, мы писали в материале: Банк против банки: где лучше хранить сбережения, чтобы их приумножить. Вспомним основные варианты:

- открыть депозит в банке. В зависимости от имеющейся суммы и периода, на который вы готовы с ней расстаться, банки предложат вам различные варианты вкладов. О том, как правильно выбрать высокую процентную ставку для депозита, можно прочитать в этом материале;

- оформить дебетовую карту с ежемесячным процентом на остаток. При этом варианте вы свободно можете пользоваться своими средствами, а по итогам месяца еще и получаете приятный бонус в виде процента на минимальный остаток на карте за прошедший месяц. Не забудьте поинтересоваться в банке, предусмотрен ли кешбэк по вашей карте – если таковой имеется, используйте возможность вернуть часть потраченных средств;

- вложиться в недвижимость. Идеальный вариант – купить квартиру и сдавать ее, погашая ипотеку деньгами с аренды;

- купить облигации, драгоценные металлы и монеты. Если вам интересен такой вариант инвестиций, изучите информацию на официальных сайтах банков, имеющих лицензии на соответствующие виды деятельности.

Все можно сделать онлайн Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О безопасности не забываем никогда

И традиционно напоминаем о финансовой безопасности. Чтобы обезопасить себя, не забывайте соблюдать простые правила:

- никогда не храните ПИН-код рядом с картой, меняйте его раз в четыре месяца, а то и чаще;

- не передавайте свою банковскую карту в руки другим людям,

- подключите на свой телефон информирование о денежных операциях,

- не вводите ПИН-код нигде в интернете.

Отдельного разговора и внимания заслуживают телефонные аферисты. Наверняка вам знакомы ситуации, когда звонят, якобы, из банка по различным финансовым поводам. Информацию о том, как не стать жертвой фальшивого «сотрудника банка» и сохранить свои деньги, мы собрали для вас в материале: Осторожно! Новые схемы телефонных аферистов.

Информационный обзор редакции