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Происшествия27 февраля 2023 8:03

Гараж обрушился и загорелся. Один человек пострадал при взрыве газового баллона в Адыгее

При взрыве газового баллона в Адыгее пострадала 84-летняя женщина
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mchs0101

Фото: t.me/mchs0101

27 февраля в поселке Новом Тахтамукайского района Адыгеи произошел взрыв в частном доме. В одном из помещений взлетел газовый баллон. Пострадала 84-летняя пенсионерка, которая находилась неподалеку.

- Сообщение о взрыве поступило в 8:33. В результате взрыва газового баллона обрушился и загорелся отдельно стоящий от дома гараж. В результате происшествия погибших нет, травмирован один человек - женщина 1939 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Фото: t.me/mchs0101

Фото: t.me/mchs0101

К месту были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения и спасатели. Пожар полностью ликвидировали в 9:53.

- На реагирование привлекались пожарно-спасательные подразделения - семь человек личного состава, также две единицы техники, спасатели, муниципальная аварийно-спасательная служба, газовая служба, - добавили в МЧС.

Фото: t.me/mchs0101

Фото: t.me/mchs0101

Причину случившегося установят следователи, они организовали проверку.

Спасатели напомнили жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного телефона — «101».

Фото: t.me/mchs0101

Фото: t.me/mchs0101

ЧППроисшествия: ЧП