Стали известны зарплаты лидеров ФК «Краснодар»

Матвей Сафонов Фото пресс-службы ФК Краснодар

Ежегодное содержание футбольного клуба «Краснодар» обходится Сергею Галицкому в несколько миллиардов рублей. Основная часть расходов бизнесмена – зарплаты игроков.

Еще год назад эта сумма была в 1,5 – 2 раза больше. Но она изменилась после отъезда легионеров, как Гжегож Крыховяк. Поляк был самым высокооплачиваемым игроков «быков». Но уехал в аренду в Грецию. Летом он на пару недель вернулся в Краснодар. И вновь уехал – теперь в Саудовскую Аравию.

По данным СМИ, зарплата поляка была в четыре раза больше, чем у Матвея Сафонова. Звезда сборной России получал всего 300-400 тысяч евро в год. Но зимой вратарь подписал новый контракт – до 2026 года. Правда, ни клуб, ни игрок его никак не афишировали.

По данным журналиста Павла Городницкого, ежегодно на карту вратарю падает миллион евро. Еще год назад эта сумма была в два раза меньше.

Также миллион евро получает Ильзат Ахметов. По данным инсайдера, это почти в два раза меньше, чем хотел игрок. Он требовал 1,8 млн евро в год, но получил на 800 тысяч меньше.

Еще 400 тысяч ежегодно имеет Александр Черников. Как и Матвей Сафонов, он является воспитанником академии «Краснодара». Из-за травмы полузащитник пропустил первую часть сезона. Хотя его ждали в сборной России. Об этом заявлял Валерий Карпин.