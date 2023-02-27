Кадр из спектакля "Ханума". Фото: www.dram-teatr.ru

Встречать весну нужно обязательно с хорошим настроением и улыбкой. А самый главный женский праздник года – культпоходом в театр. Тем более там покажут все про нас – женщин.

Кавказский юмор

Насладиться ярким, сочным и красочным спектаклем «Ханума» на 8 Марта будет классной идеей, если хотите провести время не только культурно, но и весело!

Действие музыкальной комедии «Ханума» происходит в конце ХIХ века в Авлабаре — одном из древнейших кварталов старого Тифлиса (Тбилиси). Разорившийся грузинский князь Пантиашвили планирует удачно жениться, для чего нанимает известную сваху Хануму. Та находит для князя невесту — немолодую и некрасивую, зато богатую. Но другая сваха — Кабато — хочет женить князя на красавице Соне, дочери армянского купца Микича. А Сона, наперекор всем планам отца, князя и Кабато, влюбляется в молодого Котэ, племянника князя. Ханума, желая помочь влюблённой паре и одновременно помешать своей конкурентке, решает испортить сватовство князя... Остроумный спектакль, полный ярких красок, поставлен по пьесе А. Цагарели в переводе Б. Рацера и В. Константинова, ставшем классическим. В спектакле звучит музыка Г. Канчели и З. Палиашвили. На сцене — «звездная» команда театра.

Спектакль идет с 1 антрактом.

Где: Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького, ул. Красноармейская, 110.

Когда: 8 марта, в 17:00

Цена: уточнить в кассе театра по телефону +7 (861) 255-36-42.

12+

Дамский детектив

В спектакле независимого частного театра «Мой» наоборот, кажется, не до шуток. 8 марта здесь разыграется настоящая драма с участием восьми женщин. Но постановщики обещают, что детектив будет комедийным.

Сюжет постановки таков: однажды утром главу семейства и хозяина дома находят мертвым в спальне. Его близкие родственницы, дочери и служанки устраивают собственное расследование и поиск убийцы. Интрига, по законам жанра, развязывается в конце спектакля.

Он так и называется «Восемь женщин».

Где: Театр «Мой», ул. Зиповская, 5в, литер Х

Когда: 8 марта, 20.00

Цена: от 1100 рублей

18+

Мамин день с детьми

Кто даже в свой женский день не желает отдыхать от материнских обязанностей, может сходить на «Теремок». Постановщики обещают, ребятня будет смотреть на сцену, затаив дыхание.

Все герои сказки «Теремок» хороши по-своему. Лиса – красавица, мышка и лягушка домовничать любят, волк – защитник, заяц – веселун, а Михаил Потапыч, хоть и сильный, но совестливый, сломал домик и тут же повинился в этом. Звери сдружились так, что не разбежались по лесу, когда Потапыч на крышу сел. Выстроили они новый терем, большой и просторный.

- Сказка для детей «Теремок» воспитывает сопереживание, показывает радость дружбы. У каждого зверя свое место нашлось. Каждый из них был важен и нужен в маленькой компании лесных обитателей. Отношения в коллективе очень похожи на жизнь в домике друзей. Взаимовыручка, ответственность, доброжелательность повышают градус теплоты, - говорит режиссер Константин Мохов.

И, что немаловажно в случае с детьми, спектакль идет всего час.

Где: Краснодарский краевой театр кукол, улица Красная, 31

Когда: 8 марта, 11.00 и 15.00

Цена: 370 рублей

3+

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