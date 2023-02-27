20-градусные отметки сменятся морозами. Синоптики озвучили неприятный прогноз на начало марта в Краснодарском крае

Волна тепла на юге страны кратковременная - грядут дожди и похолодание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Краснодарского края купаются в лучах солнца. На улице стало по-весеннему тепло. В дневные часы воздух прогревается до +20 градусов – отметки так и норовят побить температурный рекорд. Но прогнозы синоптиков говорят об обратном. Теплее всего было в 1989 году, когда столбики термометров в Краснодаре достигли значений +22,2 градуса. Так что абсолютный максимум останется прежним.

- Да, действительно, нынешние температуры довольно высокие. Но вспомните конец февраля 2022-го – он тоже был необычайно теплым, отметки превышали +20 градусов, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. - Вероятнее всего, температуры 2023 года останутся на том же уровне. Так что пока обновления рекордов не ждем.

Тем более, что волна тепла на юге страны кратковременная. Уже в первый день весны она сменится мощным арктическим вторжением.

- Прятать теплые куртки преждевременно. В регион прорвется холодный атмосферный фронт. Воздушная масса идет с Новой Земли, скорость ее переноса очень большая. Потому показания термометров обрушатся - отметки понизятся сразу на 10-15 градусов. При этом ночью вернутся морозы, небольшой минус ожидается даже в центральной части края, - уточняет kp.ru Светлана Попова.

При этом, по словам синоптика, до конца недели ожидаются и кратковременные осадки. Дожди прогнозируются точечные, так что моросить будет в разных населенных пунктах Кубани. Но новая порция влаги достанется почти всем жителям Краснодарского края.