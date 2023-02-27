Посмотреть сериал в смартфоне и отправить фото с горы: билайн инвестировал в сеть на Кубани 4 млрд рублей

Директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько Фото: Сергей НАДЕЖДИН

билайн за последние два года инвестировал более 4 млрд рублей в развитие сети в Краснодарском крае и улучшил связь в 60 населенных пунктах. Где качество сотового сигнала стало лучше, насколько ускорился мобильный интернет и какие новые технологии помогают оставаться на связи даже там, где нет уверенного сотового сигнала, рассказал директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.

- Недавно прочитала интересную статистику: оказывается, искусственный интеллект выявляет проблемы на сети билайн, опережая жалобы на 1-2 дня. Это значит, что клиент еще не успел проблему заметить, а вы уже все исправили?

- Да, именно так. В начале этого года билайн во всех регионах страны перешел на систему «Виртуальный эксперт по качеству». Она определяет ошибки на сети с помощью алгоритмов, анализируя большое количество технических параметров. За это время искусственный интеллект уже смог обнаружить 3,5 тыс. проблем, которые могли повлиять на сервис. Причем система не только выявляет, но и контролирует процесс устранения проблем. Интересно, что 60% было решено еще до поступления абонентских жалоб.

- А если у меня не ловит телефон на подземной парковке в ТРЦ? Ваша система это же не отследит?

- А для таких случаев вы можете бесплатно подключить в своем смартфоне технологию звонков через интернет - VoWiFi. Я бы назвал ее помощницей для персонального улучшения качества связи. Звонок проходит по сети Wi-Fi. Можно звонить там, куда “не добивает” сотовый сигнал из-за естественных помех, не только на подземных парковках или в цокольных помещениях, но и на последних этажах высоток. В прошлом году в крае мы запустили еще одну технологию - VoLTE, это голосовая связь нового поколения.

билайн за последние два года инвестировал более 4 млрд рублей в развитие сети в Краснодарском крае Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Что это значит?

- Она дает чистый звук и эффект живого присутствия при звонке. Большинство современных моделей телефонов VoLTE поддерживает. Вы можете одновременно пользоваться мобильным интернетом, например, навигатором в машине, и в то же время разговаривать по телефону. Очень удобно. Кстати, если подключить на смартфоне VoWiFi, можно еще получать в роуминге смс, например, для подтверждения банковских платежей. И звонить по домашнему тарифу из любой точки мира, это дает экономию.

- Как еще, на ваш взгляд, можно сегодня экономить на связи?

- Для этого вы должны знать примерный объем минут и интернета, который вы обычно выбираете за месяц. И после этого можно так настроить тариф, чтобы не переплачивать. В прошлом году мы запустили тариф-конструктор UP, который дает возможность собрать в свою «корзину» такое количество гигабайтов, смс и минут, которое вам необходимо. Причем можно каждый месяц корректировать набор услуг связи, делая это одним кликом в мобильном приложении билайн. Достаточно «подружиться» с аппером – персональным цифровым помощником. Пчела Базя, панда Тапа и другие персонажи, которые «живут» в тарифе, в этом помогут. Подключение оптимального тарифа плюс технологии VoLTE с VoWiFi – это простые и работающие лайфхаки.

- Инвестиции билайн на Кубани превысили 4 млрд рублей за последние два года. Что изменилось для ваших клиентов?

- Только в прошлом году мы улучшили связь в 60 населенных пунктах. Увеличили на треть сеть 4G, которая обеспечивает скоростной мобильный интернет. Это большая работа. Построили новые базовые станции в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике. Порадовали жителей хуторов и станиц в нескольких районах - у них впервые появился мобильный интернет 4G. Например, в станице Нефтяная и поселке Новые Поляны в Апшеронском районе, на хуторе Первая Синюха Лабинского района и других селах.

Выкладывать селфи можно теперь не только в прогулочной зоне, но и прямо на горнолыжной трассе в Красной Поляне Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Параллельно наши технические специалисты занимались рефармингом. Это расширение полосы передачи данных. Представьте, насколько вырастет скорость автомобильного потока, если, например, вся дорога от Краснодара до Сочи станет 4-х полосной? Примерно по такому же принципу проходит и рефарминг. Результат - скорость мобильного интернета в крае за год выросла на 24%.

- Насколько активно жители Кубани сегодня пользуются проводным домашним интернетом?

- Спрос остается высоким, число клиентов растет. В начале прошлого года мы отмечали появление 200-тысячного абонента в Краснодаре. За год к нашей сети широкополосного доступа в интернет мы подключили еще 17 тыс. домохозяйств. Чуть более года назад мы стали предоставлять домашний интернет по технологии GPON в Новороссийске, за год на 70% приросло число домов, подключенных к нашей сети. Все больше клиентов выбирают так называемые конвергентные тарифы, которые объединяют мобильную связь, домашний интернет и ТВ. В Краснодаре к таким тарифам, которые помогают экономить семейный бюджет, подключено больше половины наших клиентов.

- В Сочи в прошлом году отдохнуло свыше 7 млн туристов. Это большая нагрузка на мобильную сеть. Как вы ее к этому готовили?

- Мы планомерно расширяем сеть в Сочи. За последние два года в 2 раза увеличили количество базовых станций в горно-туристическом кластере. Построили новые на «Красной Поляне», в «Роза Хутор», «Газпроме». Выкладывать селфи можно теперь не только в прогулочной зоне, но и прямо на эко-тропе или горнолыжной трассе. Улучшили связь на железнодорожных станциях «Роза Хутор» и «Чемитоквадже». Кстати, в аэропорту Сочи наш мобильный интернет тоже стал работать быстрее. Пока ждешь рейс, можно сериал на смартфоне посмотреть.

Реклама. beeline.ru 6+