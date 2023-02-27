Жизнь как в кино: где в Сочи можно купить квартиру из любимых фильмов

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Приятно, когда смотришь кино и узнаешь на экране родные места. Сочи — одна из самых популярных «съемочных площадок» в нашей стране. Мы решили вспомнить известные отечественные фильмы, которые сделали из Сочи звезду кинематографа. И узнать, получится ли купить квартиру в прославленных киношниками районах.

«Бриллиантовая рука»

Первый фильм, который приходит на ум, когда речь заходит о съемках в Сочи. Здесь было задействовано несколько локаций: во-первых, Морвокзал, откуда и отправился в зарубежную турпоездку на теплоходе «Михаил Светлов» (на самом деле он назывался «Победа») честный советский гражданин Семен Семенович Горбунков. Кстати, неподалеку от причала, перед парком аттракционов, на память о фильме даже поставили памятник: Никулин, Гребешкова, Миронов, Папанов и двое детей семьи Горбунковых.

Во-вторых, гостиница «Атлантика» — здесь Никулин пытался купить тот самый халат с перламутровыми пуговицами. Она, к сожалению, не сохранилась.

Ну, и в-третьих, дом, где жила семья Горбунковых. Конечно, в фильме адрес никто не называет, но местным жителям вычислить родные края — раз плюнуть. Жильцы дома №92 по улице Донской до сих пор добиваются установки на своей пятиэтажке памятной таблички.

Куда жить поедем?

По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в доме Горбунковых квартир в продаже, увы, нет. Но — подсказываем — можно открыть карту и смотреть, что в продаже поблизости, с видом на знаменитый подъезд. Так, например, на Донской, 90 продают двушку за 7,9 миллиона, а в доме № 94 — трехкомнатную квартиру чуть меньше, чем за 14,5 миллиона. Кстати, если подбирать жилье через Домклик, то на страничке квартиры можно проанализировать, как менялась ее стоимость, понять, соответствует ли она рыночной цене, узнать все о самом доме, а также моментально рассчитать ипотеку Сбера — точнее, сервис сделает это для вас автоматически.

Вот, например, как выглядит предварительный расчет на двухкомнатную квартиру.

Источник: Домклик

«Будьте моим мужем»

Комедийную мелодраму с Андреем Мироновым и Еленой Прокловой Алла Сурикова снимала в Центральном районе Сочи и в поселке Лоо — это Лазаревский район. Здесь размещался «Приют курортников», где поселились мать-одиночка Наталья и ее сын Илья. А пляжные сцены снимали на пляже «Маяк». Кстати, Сурикова вспоминала, что работать было очень тяжело: отдыхающие, которых с пляжа ради съемок никто не выгонял, не давали прохода звездам советского кино.

Кадр из фильма «Будьте моим мужем»

Куда жить поедем?

Того самого дома по адресу Солнечная улица, 22А уже, увы, нет, на его месте вырос гостевой дом для отдыхающих. Да и вообще вся Солнечная — это частный сектор. Но можно присмотреть дом или квартиру поблизости. И, может быть, даже снять собственное кино.

А если оформлять покупку онлайн через сервис Домклик, то можно получить скидку 0,3% на ставку по ипотеке Сбера. Кстати, весь процесс одобрения тоже проходит онлайн, в банк нужно будет приехать только один раз, чтобы подписать документы.

Источник: Домклик

«Старик Хоттабыч»

Экранизация сказочной повести Лазаря Лагина стала первым фильмом, который принес кинематографическую славу Сочи. Основная локация «Старика Хоттабыча» в Сочи — санаторий имени Орджоникидзе, где расположен фонтан, в который падали Волька и Алеша. Когда-то здесь отдыхали шахтеры, но сейчас он, к сожалению, заброшен.

Ну, а только что освободившуюся от колониальной зависимости Индию снимали в Мамайке — поселок в Центральном районе Сочи вполне сошел за дружественную страну. В массовке, кстати, участвовала местная ребятня — смуглые и загорелые южные ребятишки были похожи на индусов. А слонами и верблюдами «поделился» Сочинский цирк — во время съемок в городе гастролировала труппа известного советского дрессировщика Анатолия Корнилова.

Кадр из фильма «Старик Хоттабыч»

Где жить будем?

Жилье в районе санатория им. Орджоникидзе обойдется относительно дешево для Курортного проспекта: двухкомнатные апартаменты в соседнем доме 2015 года постройки стоят 14 миллионов рублей. Домклик, правда, заботится о вашей безопасности и прямо на странице объекта предупреждает, что цена — ниже рыночной, мол, решать-то вам, но вы бы все же узнали причину занижения стоимости. Но если вас все устраивает, сразу можно рассчитать ипотеку Сбера. А еще при расчете ипотечного кредита на калькуляторе вы можете выбрать опцию «Своя ставка» и снизить ставку по ипотеке. Платеж за снижение ставки зависит от суммы кредита, он оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. И помогает экономить деньги на протяжении всех лет выплат за квартиру. Минимальный платеж за скидку на ставку — 1,9% от суммы кредита.

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