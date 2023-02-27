С осколком под сердцем вывел товарищей из огня. Герою СВО вручили Орден Мужества

Получив награду, офицер вернулся обратно в зону СВО к своим товарищам.

39-летний Павел Р. приехал в родной Геленджик в отпуск на несколько дней. Боевые задачи в зоне СВО он выполняет с весны 2022 года. Еще в мае отправился добровольцем, семье о командировке сказал буквально перед отъездом – чтобы не волновалась.

- Конечно, мы очень переживали. Но в то же время и я, и наши три дочки знают, насколько важно для мужа было приложить все усилия и быть полезным своей стране в такое непростое время, - рассказывает супруга Павла Ирина.

Павел – многодетный отец. У него трое дочурок. 20-летняя Катя студентка краснодарского университета МВД. 14-летняя Арина - школьница, а самая младшая, Даша, скоро пойдет в 1 класс.

– В зону СВО пошел ради своих дочек - чтобы мы могли и дальше жить спокойно. Не могу сидеть дома, когда нашей стране нужна помощь, - объяснял свое решение Павел.

Сам Павел Р.- выпускник летного училища, прошел чеченскую кампанию, где и получил свой боевой опыт. Домой вернулся после окончания конфликта в новом статусе - ветеран боевых действий. При этом уже тогда его мужество и отвагу отметили наградами. После увольнения Павел работал в силовых структурах. А с осени 2021 года числился в резервных войсках.

Минометная батарея под командованием Павла выдержала мощнейший удар со сторону украинских нацистов.

Кстати, отец Павла – командир 995-го отдельного полка из Динского района, принимавший участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Он дважды с полком был в опасной зоне, и оба раза - по полгода.

В июле прошлого года минометная батарея, которой командовал Павел Р., выдержала мощнейший удар со стороны украинских националистов. Сам Павел тогда получил множественные осколочные ранения. Один из осколков попал в область сердца. Но Павел продолжал вести бой и командовать батареей. Он сумел уничтожить самоходную артиллерийскую установку ВСУ и вывел весь личный состав, а это около 20 бойцов, из-под вражеского огня.

- Потерь тогда не было, - рассказывает супруга Павла Ирина. - Ранен был лишь один боец и мой муж.

Орден военного бережно хранит его семья.

После полученных травм Павел долгое время находился на лечении в госпитале. Там хирурги кропотливо извлекали из тела офицера осколки. Самую сложную операцию провели в больнице Геленджика - врачи сумели удалить самый серьезный осколок, который попал в область сердца.

- Операция прошла хорошо, супруг больше месяца находился в больнице. Но, восстановившись, тут же вернулся в зону спецоперации. Он не мог бросить своих ребят, - говорит супруга бойца.

А недавно Павел приехал в отпуск в Геленджик. Его пригласили в местный военкомат и вручили Орден Мужества.

- Сейчас уже муж снова в зоне СВО, но награду забирать с собой не стал – я бережно храню орден дома. Это наш талисман теперь, - гордится супруга героя Ирина.