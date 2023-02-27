Не хватает духа. Рекордсмен ФК «Краснодар» признался, почему команда Сергея Галицкого не выиграла ни одного трофея

Юрий Газинский Фото пресс-службы ФК Урал

Неделю назад футбольный клуб «Краснодар» отметил юбилей. Команде Сергея Галицкого стукнуло 15 лет. За это время «быки» три раза брали бронзу премьер-лиги, играли в финале Кубка России и Лиге чемпионов (главном клубном трофее континента). Но так и не взяли ни одного трофея.

Юрий Газинский прошел с «Краснодаром» путь от аутсайдера до лидера чемпионата России. Он даже стал рекордсменом «быков» по количеству матчей. Почти за десять лет на Кубани футболист провел 282 матча.

Но летом прошлого года Газинский остался без клуба. По его словам, весной 2022-го «быки» предложили ему новый контракт. И даже позвали на переговоры агента игрока – в Тулу. Но потом передумали. Об этом менеджеры черно-зеленых заявили представителю игрока.

Так Юрий Газинский остался без команды. А уже осенью переехал в Екатеринбург. Он стал лидером «Урала». Но о Краснодаре игрок не забыл. Здесь у него осталось жилье. И никуда не делись воспоминания о лучших сезонах в карьере.

- У Сергея Галицкого было особое отношение к ребятам из академии. Это его детище. Он старается их направлять, – заявил футболист в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

Также футболист вспомнил сезон, когда «Краснодар» был ближе всего к медалям чемпионата России. И даже назвал причину, почему «быки» провалили его.

- Мы шли на первом месте. Но легко могли проиграть команде из второй восьмерки. У нас были сложности с ними. При этом мы могли показать яркий матч с клубом из топ-5. А потом проиграть. Нам не хватало баланса и духа победителя, чтобы завоевать титул, – заключил Юрий.