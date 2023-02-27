Печет сухари и инвестирует. Чем занимается Сергей Галицкий

Сергей Галицкий Фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Галицкий – один из самых влиятельных людей в русском футболе. За 15 лет он построил на юге России топ-клуб – «Краснодар». «Быки» трижды брали медали премьер-лиги, играли в Лиге чемпионов. А имя Сергея Галицкого уже ассоциировалось с футболом, а не с бизнесом. Он даже давал интервью только спортивным журналистам. Хотя еще в 2018-м бизнесмен рулил одной из крупнейших розничных сетей – «Магнитом». Он создал компанию с нуля и довел до безумных показателей.

Но в феврале бизнес продал акции «Магнита» и покинул пост гендиректора сети. Инсайдеры писали, что бизнесмен уйдет в спорт: у него в планах – создание команд по разным видам спорта. Но спустя пять лет на Кубани новые клубы так и не появились.

Зато Сергей Галицкий остался в бизнес. Он занялся виноделием и не забросил другие сферы. По данным портала «За Честный Бизнес»,, компании, в которых числится бизнесмен, занимаются:

– Предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;

– Выращиванием винограда;

– Деятельностью в области спорта;

– Капиталовложением в уставные капиталы, венчурным инвестированием, в том числе посредством инвестиционных компаний

– Производством сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производством мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения

– Производством нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды;

– Вложениями в ценные бумаги.