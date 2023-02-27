Эмбрионы под круглосуточным наблюдением: как искусственный интеллект повышает шансы на беременность

Фото: пресс-служба Клиники Екатерининская

В феврале Центр репродукции и генетики Клиники Екатерининская запустил новую услугу - культивирование эмбрионов в новом инкубаторе с искусственным интеллектом. Это новшество позволит будущим родителям увидеть весь процесс развития эмбриона, а врачам увеличить шансы на беременность в протоколе ЭКО. Об этой и других новинках в репродуктивной медицине, которые приближают пары к исполнению мечты - стать родителями, «Комсомолка» побеседовала с руководителем Центра репродукции и генетики, эмбриологом, кандидатом медицинских наук Надеждой Семеновой.

Фото: пресс-служба Клиники Екатерининская

- Еще совсем недавно сложно было представить, что пары в протоколе ЭКО смогут наблюдать за развитием своих эмбрионов с их первого дня. Сейчас это стало возможным благодаря новому инкубатору последнего поколения в Центре репродукции Клиники Екатерининская. Но наверняка опции этого инновационного оборудования не сводятся только к системе наблюдения для интереса родителей. В чем его главное предназначение?

- Его главное предназначение - помогать эмбриологам отбирать лучших эмбрионов, чтобы достигать цели за минимальное количество попыток. Этот инкубатор оснащен системой покадровой съемки time-laps, которая непрерывно фиксирует весь процесс культивирования эмбрионов, давая эмбриологу гораздо больше информации, чем было раньше. Чтобы проверить, правильно ли проходит дробление, нам больше не надо вытаскивать эмбрион из инкубатора и подвергать стрессовой нагрузке. Теперь мы можем в любой момент просмотреть видеозапись, а эмбрионы продолжат безмятежно созревать в комфортной для себя среде. В оценке этапов развития эмбриона нам помогает искусственный интеллект, так получается двойной контроль качества.

Фото: пресс-служба Клиники Екатерининская

- Какую именно роль искусственный интеллект играет в отборе эмбрионов для дальнейшего переноса? За кем последнее слово - за врачом или за инкубатором?

- Искусственный интеллект фиксирует основные этапы развития эмбриона и присваивает ему категорию. Мы все эти параметры просматриваем и, если согласны, то подтверждаем. После подтверждения эмбриолога искусственный интеллект выставляет оценку. Эмбрионы с самой высокой оценкой, а значит, с наибольшим потенциалом к имплантации и беременности, мы в первую очередь готовим к переносу.

- Чем руководствуется искусственный интеллект, выставляя оценки эмбрионам?

- В основе искусственного интеллекта лежит огромная база данных из тысяч протоколов ЭКО с исходами в отношении наступления беременности и рождения ребенка. Оперируя этими данными, он вычисляет эмбрион наилучшего качества, с наибольшим потенциалом к имплантации и беременности.

- При естественном оплодотворении родители могли впервые увидеть своего будущего малыша только на УЗИ. Женщины в протоколе ЭКО в первый раз видели будущего ребенка немного раньше - при переносе эмбриона в полость матки. Сейчас же родителям открылся новый мир - они могут сохранить видео развития своего эмбриона с первых дней - начало начал.

- Да, совершенно верно. Первые 5-6 дней формирования и развития эмбриона мы фиксируем в формате высококачественного короткометражного фильма о зарождении новой жизни и отдаем видеозапись на флешке родителям. Это волшебно.

Фото: пресс-служба Клиники Екатерининская

- Расскажите, какие еще репродуктивные технологии помогают увеличить шансы на беременность с помощью ЭКО? Какие подходы используются при мужском и женском факторе бесплодия?

- Чаще всего при мужском факторе бесплодия, когда сперматозоид сам не может оплодотворить яйцеклетку, мы применяем ИКСИ, то есть вводим сперматозоид в яйцеклетку самостоятельно. Также мы применяем различные способы отбора сперматозоидов, оценивая зрелость и отсутствие ДНК-фрагментаций. В ближайшее время мы внедрим новейший способ селекции сперматозоидов - микрофлюидику, который позволит нам получить фракцию сперматозоидов без ДНК-фрагментации. Еще один вариант - активация ооцитов ионофором кальция для правильного оплодотворения. Его мы применяем чаще всего в трех случаях - при низком проценте оплодотворения яйцеклеток, при мужском факторе бесплодия и после криоконсервации ооцитов. И, конечно же, генетическая диагностика эмбриона перед имплантацией.

Подробнее об этих репродуктивных технологиях Надежда Андреевна рассказывает в видео.

- А кто в конечном итоге делает выбор подходящей репродуктивной технологии? И с чего мужчине и женщине стоит начать свой путь к заветному родительству, если беременность естественным способом не наступает?

Фото: пресс-служба Клиники Екатерининская

- Выбором репродуктивной технологии для пары занимается врач-репродуктолог, поэтому путь к беременности начинается именно с него. Он изучает анамнез, при необходимости собирает консилиум врачей других профилей, чтобы мы посмотрели на пару со всех сторон и выстроили максимально эффективный курс.

Для некоторых пар именно экстракорпоральное оплодотворение - единственный шанс получить заветную беременность. Репродуктивная медицина в Краснодаре развивается согласно мировому сценарию и предоставляет парам с диагнозом бесплодие все эффективные способы для реализации мечты.

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