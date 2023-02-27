«Уже начал ходить, но провал!». Трехлетнего мальчика из Краснодарского края спасают в третий раз

Андрюша Кузин. Фото: Русфонд/Татьяна Горбенко

Трехлетний Андрюша Кузин из поселка Новоберезанского в Кореновском районе еще не понимает, почему взрослые так опекают его. Мальчик родился с патологически косолапым. Его стопы были буквально вывернуты. К первому году жизни маме Андрюши сказали, что это нужно срочно исправлять, иначе ребенок и вовсе не будет ходить.

- Мы начали лечение, когда ему исполнилось полгода, - рассказывает мама Андрея инаида.

Тогда неравнодушные помогли через Русфонд собрать деньги на первую операцию. Это больше 176 тысяч рублей. Андрюшу загипсовали, надели специальные ботинки и начали выправлять ноги.

- Мы выполняли все рекомендации врача, и стопы удалось выправить. А в год, когда сын начал ходить, нагрузка на ноги увеличилась, и стопы опять стали подворачиваться. Произошел рецидив, Андрюше понадобилось повторное лечение. И вновь на помощь пришли читатели Русфонда. Мы благодарны всем, кто помогал! Но, к сожалению, наш случай оказался очень сложным: косолапость у сына атипичная, вызывающая осложнения, - продолжает Зинаида.

Очередной рецидив произошел в прошлом году – мальчику стало тяжело ходить, он часто спотыкается и падает, появились боли. Врачи говорят, что нужна срочная операция. Но стоит она огромных для семьи денег. Мама Андрюши снова обратилась к неравнодушным.

- У ребенка врожденная деформация обеих стоп. После проведенного консервативного и хирургического лечения в период роста Андрея произошел повторный рецидив косолапости. Планируется оперативное лечение: транспозиция передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость, ахиллотомия и задние релизы обеих стоп. До оперативного лечения мы проведем курс этапных гипсований обеих стоп по методу Понсети, - объясняет травматолог-ортопед Илья Громов, который возьмется снова лечить мальчика.

Для этого Русфонд объявил сбор 357 873 рублей. Сделать это можно на сайте благотворителей любым доступным способом.