Стало известно, сколько Сергей Галицкий собирался потратить на реконструкцию кинотеатра «Аврора»

Проект реконструкции кинотеатра Аврора Фото: администрации Краснодарского края

Через год кинотеатр «Аврора» получил бы новую жизнь. Его реконструкцией занялся Сергей Галицкий. Проектом здания занималось зарубежное бюро. Оно «опустило» «Аврору» на 21 метр под землю. Так уместило два яруса парковки, несколько кафе и кинозалов и площадку на 1,2 тысячи мест – для концертов.

Но грандиозные планы так и остались на бумаге. Из-за санкций подрядчик остался без материалов. Найти новые ему не удалось. Хотя он пытался. А Сергей Галицкий готов был платить.

По данным Forbes, мужчина заложил на реконструкцию восемь миллионов евро, или более полумиллиарда рублей. За эти деньги бизнесмен превратил бы «Аврору» в конфетку. Но о новой жизни кинотеатра теперь напоминают разве что рендеры. Он еще остаются в сети.

Правда, от обязательств бизнесмен не отказался. Об этом заявил глава города – Евгений Наумов.

- В конце прошлого года встречался с Сергеем Галицким, он сказал так: «Я слово дал, я его сдержу». Бизнесмен продолжит реконструкцию кинотеатра. Но это будет та «Аврора», которая была до реконструкции, - пояснил Евгений Наумов, глава Краснодара.

Ожидается, что новый подрядчик вернет «Авроре» исторический вид. И даже – пиццерию. Как и раньше, она расположится на первом этаже.