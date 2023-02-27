Что изменится с 1 марта 2023 года в Краснодарском крае.

Первый месяц весны принесет жителям Кубани ряд новшеств. Список важных изменений в Краснодарском крае с 1 марта 2023 года уже известен - новые правила дорожного движения, нововведения с сфере ЖКХ и другие реформы. «КП» - Кубань» рассказывает подробнее об этих и других нововведениях.

Список важных изменений в Краснодарском крае с 1 марта 2023 года: что изменится, что подорожает, что нового, новые правила

С 1 марта 2023 года на Кубани изменятся правила проезда перекрестков с круговым движением. Для водителей по новым правилам предусмотрены три варианта проезда.

- Необходимо уступить дорогу автомобилям, которые уже находятся на круге, если перед ним нет знаков приоритета. Если перед перекрестком стоят знаки «Круговое движение» и «Уступи дорогу», то водители обязаны пропускать транспорт на круге, - рассказывают в полиции Кубани.

У тех, кто въедет на круговое движение с главной дороги, сохранится приоритет.

А еще с 1 марта вводят новый порядок проверки водителя на алкоголь. Ее будут проходить в присутствии двух понятых или под видеозапись. Основания для проверки - запах спиртного, нарушение речи и координации, изменение цвета кожи или вызывающее поведение. Если водитель отказывается от проверки, то его, как и прежде, отправляют на медосвидетельствование.

БУДЬ В КУРСЕ!

Шашлыки можно жарить всего в 5 метрах от дома, а сжигать листву - в 7,5

С 1 марта начнут действовать изменения в Правилах противопожарного режима. Теперь жители Кубани смогут жарить мясо на мангале всего в пяти метрах от дачного дома.

Кроме того, сжигать мусор, листву и сухие остатки с 1 марта разрешено будет на расстоянии в 7,5 метров от жилых построек.

- Но по-прежнему разводить костер и что-то жечь необходимо в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности, - уточнили в пресс-службе МЧС России.

КСТАТИ

Кто может ездить бесплатно по платным дорогам

В Краснодарском крае владельцы электромобилей смогут сэкономить на путешествиях. С 1 марта у них на платных дорогах свободный проезд. Платить на пунктах водителям не придется.

Проезжать бесплатно электрокары смогу только по федеральным трассам. Речь идет о платных дорогах «Автодора». На Кубани такие участки пока только на трассе М-4 «Дон».

Чтобы получить право бесплатного проезда, владельцу электромобиля необходимо обратиться в офис поддержки пользователей «Автодор – Платные Дороги». А также предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем и предоставить транспондер.