Водителям и пешеходам нужно подготовиться к капризам природы. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Краснодарском крае в первую половину рабочей недели существенные осадки маловероятны. Преобладающая дневная температура на Кубани пока будет колебаться от +8 до +13 градусов. Однако уже с четверга, 17 ноября, начнется ухудшение погодных условий.

- Всему виной циклон, который хоть и пройдет немного севернее, но все же облачные поля и поля осадков охватят всю территорию юга страны, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. - Начнется серьезное похолодание, которое отразится и на осадках - ожидаем мокрый снег.

В Краснодаре, по словам синоптика, до четверга будет тепло и солнечно, воздух прогреется до 8-10 градусов, по ночам — около нуля. - 17 и 18 ноября в городе ожидаются осадки. Дневные температуры будут держаться на уровне 12-13 градусов, потому прогнозируем дождь, - уточняет Александр Синенков. - А уже в выходные дни, когда в Краснодар придет холодный воздух, отметки снизятся до +1-4 градусов днем. Ночью ударят первые морозы. Ожидаем и выпадение первого мокрого снега вперемешку с дождем.

А это значит, что водителям нужно подготовиться к капризам природы - в Краснодаре может появиться черный лед. Он появляется, когда днем идет дождь или мокрый снег, а ночью в минусовую температуру выпавшие осадки подмерзают на асфальте.

Черный лед может спровоцировать ДТП. Водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными.

КСТАТИ

На Черноморском побережье зиму ждать не стоит

Курорты останутся в стороне от климатических сюрпризов. У моря всю следующую неделю осадков не прогнозируют, а к выходным здесь пройдут дожди. При этом температура будет в пределах 14-16 градусов.