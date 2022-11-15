Брусчатка под землей. Ученые обследовали тайные туннели в российском городе и сделали сенсационное признание

В Ейске обнаружили загадочный туннель. Фото: rgo.ru

В Ейске местные географы и представители клуба «Азбука туризма» обследовали туннели. Они находятся под Никольским парком и могут быть открыты для туристов.

На данный момент подземные сети эксплуатируются в качестве ливневок, но специалисты считают, что сооружение нуждается в детальном изучении.

- Примерно от 400 до 700 кирпичей ушло на один погонный метр туннеля. Также для его строительства необходимо было вырыть траншею шириной и глубиной 3 метра на 3 метра, - сообщили участники исследования.

Уточняется, что после копания подземные ходы выкладывали кирпичом в два, а иногда и в три слоя. Потом это все засыпалось. Процесс очень долгий. Длина туннеля составляет более 300 метров, высота прохода — 1,85 метров, а ширина — более 1,5 метров. При таких размерах на строительство ушло бы несколько лет и огромные финансовые затраты.

Бытует мнение, что строение под землей появилось еще до образования Ейска. Но, к сожалению, информацию пока невозможно подтвердить. В исторических работах нет упоминаний о строительстве ходов или канализации.

- Туннель обнаружили в подвале детсада по улице Ленина. Там в стене находился большой проем, который вел в подземный ход высотой более 3,5 метров шириной примерно в 3 метра, -уточнила руководитель исторической секции Ейского районного отделения РГО, замдиректора городского краеведческого музея Александр Дорошенко.

Самое интересное, что внутри пол был выложен не кирпичом, а брусчаткой. Возможно, в XIV веке на месте Ейска было поселение Бальзимаха и ходы были построены как раз в те времена.

- Сейчас в городе активисты и историки готовят документы на получение грантовой поддержки. Она будет направлена на обустройство подземной сети, - сообщили в пресс-службе Краснодарского регионального отделения РГО.