ФК «Краснодар» уволит главного тренера. Это неправда

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Александру Сторожуку всего 41 год. Еще пять лет назад он возился с любителями в чемпионате Краснодарского края. Рулил второй командой «Афипса» из Северского района.

Затем начинающий тренер возглавил первый состав, но ненадолго. Спустя год «Афипс» распался. Сторожук остался без работы и рванул в «Краснодар». Александр трудился в академии, рулил молодежкой и дождался шанса – возглавил вторую команду. Она выступает в Первой лиге, втором по силе дивизионе страны.

Вместе со специалистом росли и игроки. Они стали костяком «Краснодара» после ухода легионеров – прошлой весной. Тогда за неделю «быки» лишились тренерского штаба и девяти иностранцев. Семь человек заморозили контракты, еще двое – приостановили.

Так черно-зеленые остались без тренера. А Сергей Галицкий сделал неожиданный выбор. Предложил работу Сторожуку.

- Мне позвонил Сергей Николаевич (Галицкий). Он спросил: «Готов?» Я ответил: «Да». В принципе, все быстро произошло. Если чего-то бояться, кого-то слушать, не верить в себя, зачем этим заниматься тогда? Я знаю, чем я занимаюсь. Я амбициозный человек. Поэтому не в моих правилах было отступать, брать паузу. Я думаю, что такие предложения не часто поступают, – вспоминал тренер в интервью Metaratings.

Сторожук ничего не боялся, его игроки – тоже. Вместе с собой он подтянул из второй команды костяк – выпускников академии. А «Краснодар» сенсационно занял четвертое место в чемпионате России.

Но новый сезон у «быков» не задался. Первый круг премьер-лиги они закончили в середине таблицы. Но тренер заявил, что ни разу не ощущал давления руководства.

- Эта поддержка ощущается с первого дня. Я за это очень сильно благодарен, за понимание, за отношение, за доверие, – признавался тренер.

Слухи об увольнении Александра Сторожука поползли после игры с «Оренбургом» (1:5). «Краснодар» проиграл и упал на восьмую строчку в таблице. А «РБ Спорт» дал инсайд, что боссы приняли решение о расставании еще до игры.

Однако ни клуб, ни источники эту информацию не подтвердили. И спустя двое суток после игры Сторожук остался на посту. Удивлять это не должно. Сергей Галицкий не любит поспешные решения. Он даже пытался сохранить Мусаева, который потерял контроль над командой и прямо сказал об этом руководству.

Поэтому увольнение Сторожука кажется вбросом. Избавлять от тренера до конца первой части сезона – а впереди еще два тура Кубка России – «Краснодар» точно не будет. Вероятно, от них и будет зависеть будущее тренера в клубе.