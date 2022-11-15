Нужно ли переобувать автомобиль в Краснодарском крае. Отвечаем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нужно ли менять резину, когда живешь на юге России, а температура воздуха зимой не знает о минусовых значениях. Казалось бы, ответ очевиден: зачем. Но нет. Переобувать машину можно и нужно.

- Есть нормативы, когда необходимо менять резину, - говорит представитель Росавтодора в Краснодарском крае Александр Адзянов.

Но главный вопрос, который волнует людей: когда и при какой температуре менять резину на зимнюю в Краснодарском крае. Здесь все просто. Если среднесуточная температура достигает плюс пяти градусов, то стоит обновить колеса. Во-первых, это добавит безопасности на дорогах. Во-вторых, сохранит кошелек. Каждое нарушение – езда на летней резине с декабря по февраль – обойдется водителю в 500 рублей.

К сожалению, точной даты или числа для замены резины не существует. Многое зависит от местности, где живет человек. Если это горы, то переобувать авто стоит уже в октябре или ноябре – до наступления холодов.

При этом избежать штрафа за езду на летней резине можно. Если речь идет о всесезонных покрышках. Они не относятся к запретным категориям. И кататься на них можно всегда: и летом, и зимой.