Положение о проведении акции «Подпишись на «Комсомолку» - получи в подарок елку!»

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения акции «Подпишись на «Комсомолку – получи в подарок елку!» среди читателей газеты «Комсомольская правда».

1.1 Организатор акции - Краснодарский филиал АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

1.2 Место нахождения Организатора: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72

1.3 Территория проведения Акции: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72.

1.4 Официальный сайт Организатора - www.kp.ru

1.5 Сроки проведения Акции: с начала подписной кампании на 1 полугодие 2023г. по «22» декабря 2022 г.

1.6 Акция не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой.

1.7 Призовой фонд.

Призы :

Главный приз – Ёлка 1 шт.

Новогодние подарки – 9 шт.

1.8 Призовой фонд формируется за счет Организатора Акции.

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ

2.1 К участию в Акции допускаются лица старше 18 лет, жители Краснодарского края и республики Адыгея. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Акции. В Акции запрещается участвовать лицам, лишенным свободы по приговору суда и отбывающим наказание в специальных учреждениях.

2.2 Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, не имеют права на получение призов Акции.

2.3 Высылая материалы, указанные в п. 2.6. настоящего Положения, для участия в Акции, Участники Акции соглашаются с условиями настоящего Положения, соглашаются на использование Организатором их имени, фамилии, интервью с ними для рекламных целей и создание с их участием рекламных и иных промо материалов, а также с тем, что исключительные имущественные права на их изображения переходят к Организатору Акции без дополнительного письменного согласия Участников Акции и без выплаты им какого-либо вознаграждения на весь срок действия таких прав.

2.4 Организатор Акции вправе использовать имя, фамилию, личное изображение Участников Акции по своему усмотрению, в том числе, в рекламных целях и, как это указано выше, без дополнительного согласия Участников Акции и без выплаты им какого-либо вознаграждения.

2.5 Организатор Акции вправе осуществлять сбор и хранение персональных данных Участников Акции, необходимых для целей проведения Акции.

2.6 Участникам Акции, которые оформили подписку по любому индексу на газету "Комсомольская правда" на первое полугодие 2023 г., не менее чем на 6 месяцев, необходимо прислать копию абонемента любым удобным способом:

- фото абонемента в вацап на номер: 8(961) 590-70-90

- либо фото в Телеграмм на адрес: @kp_kuban_bot

- либо прислать/принести ксерокопию абонемента до 21.12.2022 г. почтой по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72 с пометкой – «для отдела распространения». В письме обязательно указать номер телефона Участника акции.

2.7 Все Участники акции, приславшие копию/фото абонемента и выполнившие условия определённые в п. 2.6 настоящего Положения, будут зарегистрированы под своим номером. Девять Победителей выявляются с использованием следующего алгоритма:

Победителем становится каждый N-ный Участник акции. Для расчета числа «N» применяется следующая формула:

N = X/Y, где

X – общее количество Участников акции, Y – общее количество призов.

2.8 Обладатель Главного приза из числа всех Участников Акции, будет определен следующим образом:

Количество Участников * 0,количество Участников в обратном порядке.

Пример:

9 536 * 0, 6359 = 6 063, где:

9 536 – количество Участников;

0, 6359 – 0, количество Участников в обратном порядке;

6 063 – номер Победителя

2.9 Все Участники Акции, ставшие Победителями будут проинформированы 22 декабря 2022г. по телефону о необходимости прибытия в офис Организатора для получения призов. Результаты Акции будут опубликованы 28.12.2022г. в еженедельном выпуске газеты «Комсомольская правда» и на сайте www.kp.ru Приз не может быть заменен денежным эквивалентом.

2.8 Организатор Акции вправе изменять правила Акции в части, касающейся порядка его проведения, сроков и иных условий по собственному усмотрению, с публикацией этих изменений.

2.9 Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящим Положением, Участники Акции несут самостоятельно.

2.10 Организатор Акции не несёт ответственности за качество продуктов и услуг, предоставляемых в результате использования призов. Всю ответственность за качество таких продуктов и услуг несут их производители и лица, фактические предоставляющие продукты и услуги, предоставляемые при использовании приза.

3. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных на весь срок проведения Акции и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).

3.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Под персональными данными в целях настоящего Положения понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

3.3. Факт участия в Акции подтверждает согласие Участника Акции с тем, что в случае признания его Победителем, информация об этом факте, а также ФИО и населенный пункт проживания Призёра будут опубликованы в газете и на сайте Организатора.

3.4. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками Акции для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. В качестве условия участия в Акции Победитель соглашается на запись, фотосъемку, видеосъемку своего изображения и (или) голоса во время проведения Акции и после подведения ее итогов, а также на размещение, трансляцию, публикацию полученных аудиоматериалов, фото- и видео съемки в оригинальной и/или переработанной форме в средствах массовой информации, в сети Интернет и иных источниках по усмотрению Организатора для коммерческих и/или рекламных и некоммерческих и/или иных целей, без выплаты Участнику Акции какого-либо вознаграждения за такое использование на территории всего мира.

3.6. При этом Участник Акции вправе отозвать данное согласие на обработку собственных персональных данных, направив Организатору Акции подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу, указанному в п. 1.2. настоящего Положения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, стороны/участники Акции руководствуются действующим законодательством РФ.

4.2. Участие в Акция означает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящим Положением.