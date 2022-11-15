Крымский мост закроют из-за ремонта 16 ноября

Водителей просят воздержаться от поездок

16 ноября с 04:00 до 16:00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщил Минтранс России.

Водителей попросили заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией. На месте перед подъездами к Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края будут дежурить сотрудники ДПС, они будут распределять потоки машин по альтернативным маршрутам.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что на месте уже произвели надвижку двух пострадавших пролетов Крымского моста. Работы проводили 8 и 12 ноября. Каждый пролет весит по 300 тонн. В декабре должны завершить рабоыт по восстановлению разрушенной части и перейти на левую часть, по которой сегодня идет движение.

Строители работают слажены, работы идет по графику, несмотря на непогоду, которая иногда корректирует время восстановительных работ.

Напомним, часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате теракта загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами случившегося стали четыре человека.