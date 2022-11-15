Военным в Запорожье доставили подарки от близких из Краснодарского края

Военные очень ждали "привет" из родной станицы. Фото: Минобороны России.

Военнослужащие Южного военного округа, которые сейчас находятся в Запорожье, продолжают получать посылки из дома. Каждая бандероль для них - на вес золота. Внутри не только подарки от семей, но и письма, которые на передовой неизменно поднимают боевой дух.

На днях бойцам, которых ранее призвали, доставили подарки от родных и близких из Краснодарского края. Посылки везли из станицы Кущевской. В запечатанных коробках, которые полностью забили грузовики, - теплые вещи, продукты, инструменты, буржуйки и другой инвентарь для полевых условий.

Привет на передовую отправили родители и жены бойцов, а также неравнодушные земляки, которые решили поддержать тех, кто отправился выполнять воинский долг в зоне проведения специальной операции.

- Отозвались жители Кущевского района, фермеры Кущевского и Крыловского района, все они оказали большую помощь, - рассказал житель Краснодарского края Владимир. - Чтобы наши ребята были живы здоровы и вернулись с победой.

С нетерпением ждут дома бойцов и их половинки.

- От всех жен, чьи мужья там, передаю огромный привет. То, что смогли, - мы собрали, - рассказала супруга одного из мобилизованных военнослужащих. - Вы главное возвращайтесь поскорее живыми и здоровыми.

Каждая посылка для бойцов - на вес золота. Фото: Минобороны России.

Напомним, призванные из Краснодарского края в начале частичной мобилизации военные прибыли на Запорожское направление. Сюда их доставили после окончания прохождения курса интенсивной подготовки и боевого слаживания. Военнослужащие "освежили память" и теперь выполняют задачи на передовой.

Бойцы очень признательны за поддержку. Они не устают благодарить всех, кто отправляет им посылки и письма.

- Спасибо всем землякам, близким, родственникам за переданные посылки. Мы их получили, - заверил жителей Краснодарского края один из военнослужащих. - Мы очень рады каждому вниманию. Вернемся скоро с победой!