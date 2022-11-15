Кубанец сделал Годзиллу из автомобильных покрышек

Новый Годзилла стоит в поле за домом скульптора. Фото: соцсети Валерия Кудрина.

Скульптор-любитель из хутора Вербовой Гулькевичского района Валерий Кудрин завершил нового ящера из использованных автомобильных покрышек: на фигуру монстра высотой 4,5 метра и весом около полутора-двух тонн у него ушло пять месяцев работы.

Свою новую работу Валерий Кудрин уже представил в соцсетях: «Да поможет мне шуруповерт! Почти готова новая особь: думаю, еще недельку и можно красить. Жду не дождусь финала, затем сделаю аэросъемку. В этот раз, ввиду немалых габаритов скульптуры, я потратил на работу целых пять месяцев и в итоге мы имеем существо высотой 4,5 метра и весом около полутора-двух тонн. Кстати, я еще не придумал ей (или ему) название, пишите в комментариях свои варианты».

Новый Годзилла стоит в поле за домом скульптора. Фото: соцсети Валерия Кудрина.

– Все мои работы мы с друзьями между собой называем одним именем: Годзилла. Думал назвать новую скульптуру «Вербовский хищник», по имени нашего хутора, но как-то слишком уж пафосно звучит, – рассказал «КП»-Кубань» Валерий Кудрин. – Так что жду помощи от ценителей моего творчества.

Ваятель в начале работы над фигурой. Фото: соцсети Валерия Кудрина.

Работает скульптор всегда без эскиза: говорит, что задумку держит в голове. На создание нового Годзиллы ушло не менее 70 покрышек, которые Валерия охотно поставляют местные шиномонтажные мастерские и сервисы.

Скульптура и остатки материала. Фото: соцсети Валерия Кудрина.

– Сначала я варю каркас скульптуры из швеллера и профильных труб, ставлю вокруг него леса и с них обшиваю металл резиной. Общий силуэт есть, а все остальное – чистая импровизация: примеряю, двигаю элемент скульптуры, если нравиться, как выглядит, креплю, – добавляет Валерий. – На местных шиномонтажках меня все знают: за материалами приезжаю сам к одним и тем же ребятам. Хотя, в принципе, могу заскочить на любой сервис: показываю скульптуры, и мне всегда отдают бесплатно покрышки – бери сколько надо.

Чтобы подвинуть скульптуру весом около двух тонн, ребуется манипулятор. Фото: соцсети Валерия Кудрина.

За «Леотавра» просит миллион

Предыдущая работа Валерия Кудрина «Леотавр», о которой писала «КП»-Кубань», наделала немало шума. Скульптор и его близкие пережили целое паломничество любителей ЖКХ-арта к их дому. А популярный туристический портал даже включил скульптуру в топ-100 самых необычных памятников России.

Прославивший скульптора ящер-лев. Фото: соцсети Валерия Кудрина.

– Если «Леотавра» я сделал топором и ножом за полтора месяца, то сейчас технология моих скульптур усовершенствована: покрышки режу болгаркой, – смеется Валерий. – Поменялся и масштаб работ: тот же «Леотавр» пониже и полегче: чуть больше четырех метров и весом около 500 килограмм. Его предлагали купить, но мы не сошлись с покупателем в цене: я просил за льва-ящера миллион рублей.

Валерий делает на заказ рельефы из гипса. Фото: соцсети Валерия Кудрина.

Скульптурой кубанец увлекся семь лет назад, до этого занимался ювелирным делом. Его первый ящер из покрышек стоит на территории парк-отеля в Миллерово под Ростовом-на-Дону. Но на заказ Годзилл ваятель не создает, хотя на жизнь тоже зарабатывает творчеством.

– Езжу по всей России и делаю барельефы и рельефы из гипса или льда для общественных пространств, заведений и различных событий, тем и живу, – объясняет мастер. – Продавать Годзиллу тоже пока не думаю: есть мысль создать у нас в Вербовском парк фантастической ландшафтной скульптуры.

БУДЬ В КУРСЕ

Где увидеть ящера?

Валерий Кудрин не скрывает свои творения от публики – они стоят рядом с его домом и с ними могут сфотографироваться все желающие.

– Для тех, кому ну прям интересно стало: приезжайте в Гулькевичский район, село Николенское, хутор Вербовый, ул. Заречная, 344. Новый страшила стоит страшила за домом, можно объехать и подойти к нему вплотную, – говорит скульптор.