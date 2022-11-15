Подпишись на «Комсомолку» - получи в подарок елку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У «Комсомолки» есть хорошая традиция одаривать своих верных читателей и разыгрывать подарки за оформленную подписку. Подходит к концу подписка на I полугодие 2023 года, а это значит, что нужно скорее бежать на почту и подписываться на любимую газету!

Мы объявляем акцию среди подписчиков в Краснодарском крае, где главный приз – елка! А девять победителей ещё получат поощрительные новогодние подарки!

Для участия в акции необходимо:

1. Оформите подписку на газету «Комсомольская правда» на I полугодие 2023 г. сроком на 6 месяцев по любому индексу.

2. Прислать копию абонемента любым удобным способом до 21 декабря 2022 г.:

- фото абонемента в вацап на номер: 8(961) 590-70-90

- либо фото в Телеграмм-бот на адрес: @kp_kuban_bot

- прислать/принести ксерокопию абонемента почтой по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72 с пометкой – «для отдела распространения». В письме обязательно указать номер телефона участника акции.

3. Вы - участник акции! Подробности на сайте www. kp.ru или по телефону 8(861) 992-7-992 доб. 111

Сроки проведения акции до 21.12.2022. Результаты Акции будут опубликованы 28.12.2022 года.

Подробнее об условиях акции, организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроках и месте их получения читайте на сайте www.kp.ru и в ежедневном выпуске «Комсомольской правды» от 15.11.2022г. и еженедельном выпуске «Комсомольской правды» от 16.11.22

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ