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Общество15 ноября 2022 9:06

Японский театр строят в парке Сергея Галицкого в Краснодаре

Новая его очередь будет полностью выполнена по традициям страны восходящего солнца
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
В Японском саду наметился еще один обхект. Фото: Евгений Таранжин

В Японском саду наметился еще один обхект. Фото: Евгений Таранжин

В команде бизнесмена Сергея Галицкого по-прежнему держат в секрете, когда же открытие новой очереди парка "Краснодар". Летописец всех проектов Галицкого Евгений Таранжин снова интригует, выкладывая новую порцию фотографий грандиозной стройки.

Если основная и полюбившаяся горожанам часть парка выглядит абсолютно модернистски и даже практично, то новая его часть будет полностью творческой. Она создается в японском стиле. Здесь уже наметились крыши пагод над серией беседок, анонсируется сад камней. Очевидно, что жители Краснодара и его гости смогут наслаждаться пенным цветением сакуры.

Но даже это еще не предел фантазии архитекторов и заказчиков.

Стало известно, что прямо в центре парка построят настоящий японский театр - кабуки.

И строительные леса уже наметились.

- Мы не знаем, почему Сергей Галицкий так вдохновлен именно Японией, наверное, непохожесть культуры так привлекает его, - гадают дизайнеры Краснодара.

Кстати, в парке "Краснодар",чьим продолжением станет и Японский сад, опровергли недавно появившуюся утку о платном входе.

- Вход был и останется бесплатным. Такова позиция владельца, - сообщили в пресс-сулжбе.

Есть ощущение, что всю эту красоту главный городской меценат Галицкий планирует преподнести любимому городу к Новому году. Что ж, Сергей Николаевич, ждем с нетерпением!

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ