На фото участковые Роман Карагебакян (слева) и Евгений Степанюк, который работает стажером. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пострадавшие от рук Олега Лысакова участковые перенесли операцию. 27-летний участковый Роман Карагебакян и его 22-летний напарник Евгений Степанюк вечером 14 ноября получили ранения во время штурма дома в селе Цибанобалка под Анапой. Сотрудники МВД сопровождали работники коммунальных служб, которые пришли с визитом к должнику - он не платил за свет годами.

Едва увидев на пороге сотрудников в форме, Олег Лысаков напал на них с ножом. Участковому городского отдела МВД он вонзил лезвие в ладонь, а у стажера - ранение бедра. Полицейских госпитализировали, им провели операцию.

15 ноября пострадавших навестил начальник полиции Анапы.

- Сейчас полицейские переведены из реанимации в отделение травматологии, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Состояние сотрудников нормализовалось, оно оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что Олег Лысакова ответным огнем убили, поскольку он на протяжении шести часов пытался оказывать сопротивление. В его доме нашли схрон оружия - у него изъяли помповое ружье, 170 патронов 12 калибра, около 20 ножей. Сам мужчина находился в гразгрузочном жилете.

- В рамках возбужденного уголовного дела будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Кстати, стала известна сумма задолженности Олега Лысакова из Анапы, ранившего трех полицейских. Государству он не платил систематически на протяжении нескольких лет.

КСТАТИ

Почти 50 тысяч за коммуналку, еще 20 - пеня и штрафы. Стала известна сумма задолженности Олега Лысакова из Анапы, ранившего трех полицейских

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