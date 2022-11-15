«Двушку дам, отпустишь?»: На Кубани пьяный скутерист хотел откупиться, кинув купюры в машину полицейским

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В Абинском районе Краснодарского края сотрудники ДПС остановили подозрительно передвигающийся скутер. Водитель вилял из стороны в сторону и создавал аварийные ситуации другим участникам движения.

Когда 44-летний скутерист подошел в полицейским, все стало на места: от мужчины повеял резкий запах алкоголя. Он и сам не стал отрицать, что выпил.

- Пил? – спрашивает гаишник.

- Сегодня? – не понимает вопроса задержанный.

- Конечно. Что пили: водку, пиво? – уточняет ДПСник.

- Пива 100 грамм выпил, - уверяет мужчина, еле стоя на ногах.

В МВД сообщили, что помимо того, что водитель скутера был пьян, так еще и не имел прав на его управление.

- Факт употребления горячительных напитков водитель не отрицал, как и то, что водительского удостоверения он не имеет. Ранее за нарушение ПДД мужчина уже подвергался административному наказанию. Его лишали права управлять авто, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Несмотря на то, что срок лишения прав уже истек, мужчина решил не забирать водительское удостоверение, а вместо автомобиля приобрел мопед.

Пьяный скутерист возмутил даже проходящих мимо подростков. Но раскаяние за нарушение водитель не испытывал, а вместо этого решил склонить сотрудников ДПС к действиям коррупционного характера – он предложил им 2000 рублей за увод от административной ответственности.

- Братан, давай на двушку договоримся, я не буду заводить мопед, а просто покачу его, - уговаривает мужчина полицейского.

- Дача взятки должностному лицу – это уголовное преступление, - предупреждает гаишник.

- Я сделаю так, что никто не увидит, - добавил мужчина и подкинул купюры в патрульную машину.

Полицейские зафиксировали факт дачи взятки и вызвали на место следователей. Теперь делом занимаются они.

От медосвидетельствования мужчина отказался. Жителя станицы Ахтырской после случившегося суд арестовал на 10 суток.