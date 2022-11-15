Похудел на 50 кг, чтобы попасть на спецоперацию. Российский казак спас атамана, который не хотел брать его в зону СВО из-за лишнего веса

Фото из личного архива

Когда на Донбассе началась специальная военная операция, кубанские казаки едва ли не первыми в стране начали формировать добровольческие отряды. Группу казаков из Сочи под командованием атамана Дмитрия Потякова отправили на Донбасс. С ними очень хотел поехать и 21 летний Алексей Шевченко. Но его в зону СВО брать не стали. По состоянию здоровья парня признали негодным к армии. У казака был лишний вес – 160 кг. Но парень грезил армией и сел на строгую диету. А чтобы вес уходил быстрее, подключил и занятия в тренажерном зале. И за полгода сбросил 53 кило.

Фото из личного архива

Когда стрелки весов показали 107 кг, он снова пошел к атаману. Мол, возьмите! Но и в этот раз удача была не на его стороне. Алексею сказали, что нельзя так быстро худеть завернули обратно. Но он не переставал мечтать о службе и делал все, чтобы попасть на спецоперацию.

- Возьмите меня хотя бы санитаром, я буду помогать нашим, - просился Алексей

И тогда атаман Дмитрий Потяков пошел навстречу парню. Только с условием – пройти курсы санитаров. Алексей Шевченко все вызубрил и все же отправился в зону СВО.

Фото из личного архива

И именно этот юный парень в итоге спас жизнь своему атаману-наставнику.

- В августе мы осуществляли переброску на другую сторону поля, переходили и начался артобстрел по нам. Были раненные, я перевязывал их. И ко мне выходит мой сослуживец и говорит, там еще командир ползет, надо его вытаскивать. Я взял другую плащ - палатку и мелкими перебежками побежал туда. И когда я его уже увидел, подлетел квадракоптер ВСУ и скинул подствольную гранату, – вспоминает тот день Алексей Шевченко.

Фото из личного архива

Молодого казака тогда очень сильно ранило в ногу. Но спасти командира во что бы то ни стало – вот что было главное на тот момент.

- И мы поползли практически в обнимку с командиром, - вспоминает Алексей. - Тянул его, раненого, истекающего кровью на себе. Сам тогда даже не чувствовал боли. Только уже когда оказался в полевом госпитале, рана начала сильно ныть.

Из полевого госпиталя раненых казаков эвакуировали в Ростова-на-Дону. Атаман Дмитрий Потяков лечился полтора месяца, но уже через два дня после возвращения домой принял руководство районным казачеством. Алексей до сих пор не может ходить без палочки, восстанавливается дома, но всеми мыслями уже на передовой. Проходит курс реабилитации, чтобы снова вернуться в зону СВО – помогать российским бойцам.