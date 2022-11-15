Атаман хуторского общества из Краснодарского края погиб в зоне спецоперации на Украине

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При выполнении боевых задач в зоне спецоперации на Украине погиб атаман гулькевичского хуторского казачьего общества Ростислав Волков. Он отправился на Донбасс в составе добровольческого отряда, где был командиром отделения в октябре. Не прошло и месяца, с фронта пришло сообщение о его смерти.

- Ростислав Владимирович погиб при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции. Ему было 38 лет, - сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

Волков родился 27 января 1984 года в поселке Иноземцево Ставропольского края. Он состоял в хуторском казачьем обществе Гулькевичи с 2014 года, а спустя семь лет возглавил его. Атаман проводил масштабную работу по патриотическому воспитанию казачьей молодежи, активно участвовал в организации летних детских военно-спортивных лагерей.

- Ростислав Владимирович пропагандировал среди молодежи здоровый образ жизни и любовь к своему Отечеству, организовывал занятия с допризывной молодежью по подготовке к службе в вооруженных силах России, - добавили в ведомстве.

Кубанское казачье войско выразило искренние слова соболезнования родным и близким.

Ранее «Комсомолка» сообщала еще об одном бойце родом из Гулькевичи, который находится в зоне спецоперации – Никите Галушкине. О подвиге парня рассказали в Минобороны. Взводом под командованием жителя Краснодарского края уничтожил четыре реактивные системы залпового огня, две из которых иностранного производства.