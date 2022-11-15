Анна Семенович спела для военных и призналась в любви Новороссийску

Анна Семенович Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Семенович спела для военных в Новороссийске. А во время поездки певица призналась в любви черноморскому городу и поделилась с подписчиками кадрами прогулки по набережной.

Семенович побывала в Новороссийске в рамках всероссийского патриотического марафона. Экс-солистка группы «Блестящие» вместе с другими звездами шоу-бизнеса выступила для военных. Концерт состоялся 13 ноября в воинской части станицы Раевской.

- Для меня большая честь выступать здесь перед ребятами. Они потрясающие, сильные, смелые! Я благодарна возможности приехать в город Новороссийск, поддержать наших военных. Хочу каждому передать весточку из дома и пожелать вернуться здоровыми и невредимыми, - поделилась Семенович.

Кроме выступления, певица прогулялась по набережной Новороссийска. А видео с прогулки звезда шоу-бизнеса опубликовала в социальных сетях. На кадрах Семенович позирует в брюках и блузке черного цвета, на которые накинут блестящий кардиган. А поверх певица надела популярный тренч песочного оттенка.

Позже Семенович поделилась с подписчиками утренним видео в Новороссийске. Певица за чашкой кофе призналась в любви городу-герою.

- Я влюблена в Новороссийск по уши! Просто нереально красивый город. Горжусь, горжусь Новороссийском, - восхитилась городом певица.

Анна Семенович отметила, что желает вернуться в Новороссийск и отдохнуть в городе.