Туманы окутали регион Фото: Галина КОПЫЛОВА

Сильные туманы окутали Краснодар. Они пришли еще неделю назад. Синоптики обещали, что белая пелена – явление временное. Мол, побудет пару дней и «съедет» в соседний Ставропольский край.

Но туманы задержались. Они даже стали головной болью для водителей. Каждое утро видимость на дорогах не превышала десяти метров.

- Это ужас. Боишься даже на педаль газы нажимать, просто катишься – делился Владимир. Каждое утро он ездил на работу в Краснодар из Адыгейска. Обычно она занимала не более 30 минут, но из-за погоды увеличилась на час.

За ситуацией на дороге следили сотрудники ГИБДД. Они даже призвали водителей по возможности воздержаться от поездок.

- Если пришлось выехать, то необходимо быть предельно внимательным, выбирать скорость движения, позволяющую водителю возможность постоянного контроля над движением транспортного средства, использовать противотуманные фары, а также увеличить дистанцию, - отметили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Также сотрудники ГИБДД напомнили пешеходам о светоотражающих элементах на верхней одежде. Они особенно необходимы во время туманов, когда видимость не превышает десяти метров.

Зато успокоили жителей Кубани синоптики. Они заявили, что туманы оставят регион уже в среду, 16 ноября.

- Ближайшая ночь еще будет туманной. Пока еще остаются все условия для образования туманов. А уже завтра будет фронтальные разделы, усилится ветер, ожидаются осадки. Поэтому больше туманов не ожидаем, – рассказала «КП» – Кубань» синоптик Лилия Тукаев.

По словам метеоролога, туманы – обычное явление для кубанской осени. Поэтому переживать местным жителям не стоит. Они никак не связаны с природными катаклизмами, о которых писали пользователи в соцсетях.