Где переобуть автомобиль в Краснодарском крае: список шиномонтажек и мастерских, сколько стоит замена и какой график работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нужно ли переобувать машину – философский вопрос для жителей Кубани. Одни ссылаются на законы, другие – на погоду. Якобы в Краснодарском крае они позволяют ездить на летней резине даже зимой.

Только это не отменяет штрафы. Каждое нарушение – езда на летней резине – обойдется водителю в 500 рублей. Чтобы избежать наказания, достаточно переобуться. Во-первых, это сэкономит деньги. Во-вторых, повысить безопасность на дорогах.

«КП» – Кубань» выяснила, где переобуть автомобиль в Краснодарском крае. Публикуем список шиномонтажек и мастерских, а также график работы и стоимость замены шин.

VIRBACauto

Это сеть автосервисов. Они есть практически в каждом районе Краснодара. Всего – семь штук.

Отмечается, что замена резины обойдется владельцу минимум в 1080 рублей. При этом он получит гарантию на работы – 14 дней.

Шинсервис

Известная сеть автосервисов. Она также работает практически в каждом районе мегаполиса. Всего – семь салонов.

Только замена резины в центре обойдется минимум в 1560 рублей.

«Автотема-Юг»

Популярный сервис в Прикубанском округе Краснодара. Владельцы обещают качественное обслуживание по низким ценам.

Замены резины в центре обойдется минимум в 920 рублей (13-й диаметр).

«Шин-Лайн»

Небольшой сервис в Комсомольском микрорайоне. Он работает уже больше десяти лет и является одним из самых доступных в Краснодаре.

Центр предлагает замену шин от 750 рублей (13 диаметр) до 1600 (18-й).

«Колесо.Ру»

Федеральная сеть автосервисов. Только в Краснодаре он имеет два филиала: один – на улице Ялтинской, другой – на Восточном обходе.

Минимальный чек за замену шин составит 920 рублей (13-й диаметр).

«R17»

Федеральная сеть магазинов по продаже шин и дисков параллельно занимается установкой деталей. Причем работает она в Юбилейном микрорайоне, где практически не найти шиномонтажек.

Минимальная стоимость работ составит 920 рублей за колеса 12-13 диаметра.