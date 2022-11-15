Михаил Мишустин рассказал детали восстановления Крымского моста

Крымский мост продолжают ремонтировать Фото: Виталий ПАРУБОВ

8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. ЧП произошло примерно в 6 утра. Оно привело к возгоранию в проезжавшем мимо поeзде сeми цистeрн с топливом. В результате происшествия погибли люди и сильно повредилось дорожное полотно.

Восстановительные работы начали проводить почти сразу же. 8 и 12 ноября произвели надвижку двух пострадавших пролетов. Каждый из них весит по 300 тонн.

- В результате теракта на Крымском мосту были разрушены пролеты. В этой ситуации транспортный комплекс России показал высокую устойчивость, гибкость всей системы. Благодаря слаженным действиям были оперативно приняты логистические и технические решения, - сообщил премьер Михаил Мишустин.

Предприятия начали в рекордные сроки изготовлять элементы конструкции. В круглосуточные работы на участке помогли добиться таких высоких результатов.

- Морской, железнодорожный и автомобильный виды транспорта одновременно перестроились. Они с помогали полуострову с доставкой товаров, сырья, других грузов, с обеспечением мобильности жителей, - рассказал премьер.

Уточнятся, что в качестве альтернативы начали использовать наземный маршрут через новые территории.

- В этих регионах необходимо обновлять транспортную инфраструктуру. Эта работа уже ведется. Выполнен капитальный ремонт более 350 километров дорог. Также восстановлены 7 мостов и путепроводов, а к концу года их будет почти 20, - отметил глава правительства.

16 ноября Крымский мост закроют из-за ремонта. Водители не смогут проехать с 04:00 до 16:00.