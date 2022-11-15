В Туапсе врачи достали из желудка четырехлетнего мальчика пятирублевую монету

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В Туапсе четырехлетний мальчик проглотил пятирублевую монету. Он начал жаловаться родителям на то, что у него очень сильно болит живот. В итоге семья решила поехать в больницу и проверить здоровье малыша.

Мальчик поступил в приемный покой туапсинской центральной районной больницы № 1. Там ему поставили диагноз: инородное тело в желудочно-кишечном тракте.

- Рентген подтвердил наши опасения. Ребенок проглотил пятирублевую монету, - сообщил врач-эндоскопист, проводивший процедуру извлечения инородного предмета, Гор Саакян.

Специалист рассказал, что вечером ребенка положили в хирургическое отделение и начали наблюдать за месторасположением монеты.

- Утром сделали еще один снимок рентгена. Он показал, что монета осталась на прежнем месте, - поделился Гор Саакян.

Врачи решили, что извлекать инородное тело лучше безоперационным способом. Под эндотрахеальным наркозом провели лечебную гастроскопию. Монету извлекли, а ребенок уже находится дома в хорошем состоянии.

Уточняется, что процедуры извлечения инородных предметов проводятся на высоком уровне. Это происходит благодаря современному медицинскому оборудованию, которым оснащена ТЦРБ № 1.

Туапсинским врачам за год пришлось извлекать проглоченный предмет из организма человека уже в седьмой раз. В основном, с таким диагнозом в больницы поступают дети.