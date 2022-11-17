Молния ударила в телебашню. Фото: соцсети

В Сочи, как и прогнозировали синоптики, 17 ноября разбушевалась стихия. На курорт обрушился мощный ливень с градом. Льдинки были хоть и небольшими, но сыпались довольно интенсивно.

Жители и гости снимают на видео последствия непогоды в Сочи 17 ноября 2022 года. При этом, по прогнозам, ненастье будет продолжаться вплоть до 19-го числа.

Когда ненастье стало набирать обороты, дождь лил как из ведра. В какой-то момент в многоэтажные здания ударила молния - разряд "получили" телебашня и дома по соседству. По имеющейся информации, никто из людей не получил травмы. Работа не была нарушена.

В пресс-службе администрации Сочи предупредили о резком подъеме воды в море и реках. Местами уровень дойдет до неблагоприятных отметок. На курорте усилится ветер. Его порывы будут достигать 20-23 метров в секунду

На данный момент дороги в городе уже ушли под воду. Водители едут с минимальной скоростью для уменьшения риска аварий.

По поручению главы Сочи Алексей Копайгородского все службы работают в усиленном режиме. Развернут городской оперштаб, чтобы устранить последствия непогоды в Сочи 17 ноября 2022 года.

В горном секторе Сочи может сойти оползень. МЧС просит водителей быть внимательными на дорогах.

БУДЬ В КУРСЕ!

Во время штормового предупреждение следует по возможности оставаться дома. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Необходимо использовать непромокаемую одежду и обувь.

Все ценные вещи и документы стоит положить и во влагонепроницаемую ткань. Заранее подготовить папку со всем необходимым, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты.