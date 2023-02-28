Фото: vk.com/drive2tuapse

В Туапсе ночью произошел пожар на нефтезаводе. Возгорание удалось ликвидировать за час, несмотря на большую площадь распространения огня.

- Сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы по улице Индустриальной поступило в 02:15. В 02:30 пожар локализован на площади 200 квадратных метров. В 03:00 объявлена полная ликвидация пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: vk.com/drive2tuapse

В МЧС добавили, что в результате ЧП нефтяные резервуары не затронуты, разлива нефтепродуктов не произошло.

- На тушение задействованы силы и средства РСЧС в количестве 32 человек, 11 единиц техники, - добавили спасатели.

Известно, что при пожаре никто не пострадал. Очевидцы в соцсетях сообщали, что перед возгоранием слышали два громких хлопка. После этого на несколько метров в небо поднялись клубы дыма. В настоящее время проводится проверка, выясняются точные причины случившегося.