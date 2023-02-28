Мощное огненное зарево наблюдали жители Кубани

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В ночь на 28 февраля в Темрюкском районе тушили несколько очагов природного пожара. Плавни полыхали в районе станицы Голубицкой, поселка Октябрьский и в районе Дубового рынка. Полностью ликвидировать огонь удалось только к утру.

- В 21:48 27 февраля сообщили о возгорании камыша в районе населенного пункта Октябрьский. В 22:06 установлено, что пожар распространился на площади 300 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Масштабы возгорания впечатляли. Мощное огненное зарево жители наблюдали несколько часов. Даже сняли со стороны эффектное видео. На кадрах кажется, что огонь подбирается к заправочной станции, но спасатели успокоили – на месте дежурили пожарные расчеты.

- Ситуация была под контролем пожарных расчетов. Непосредственно на автозаправке стояли две автоцистерны и 12 человек личного состава для защиты, - отметили в МЧС.

В 03:15 была объявлена полная ликвидация по тушению камыша в районе поселке Октябрьский. Предварительной причиной пожара спасатели называют поджог.

Кроме этого, накануне случился пожар под Анапой. В Витязево тоже вспыхнули плавни. Огонь там раскинулся на 250 квадратных метров.

А в станице Азовской Северского района горело 19 га леса. Природный пожар тушили 43 человека. По предварительным данным причиной возгорания стал переход огня с сопредельной территории.