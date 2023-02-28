Полмиллиарда рублей на четверых. Стали известны зарплаты легионеров ФК «Краснодар»

Жуниор Алонсо Фото пресс-службы ФК Краснодар

Еще в 2018 году журнал Forbes посчитал вложения Сергея Галицкого в футбольный клуб «Краснодар». Еще пять лет назад бизнесмен инвестировал в команду почти 500 миллионов долларов. Неизвестно, вошли ли в эту цифру затраты на содержание команды. А оно обходилось предпринимателю в 70-80 млн долларов в год.

Изменилась цифра только в 2022-м. По данным СМИ, сумма упала с 5,5 до 4,5 млрд рублей. Это случилось после отъезда легионеров. Они заморозили контракты, а Сергей Галицкий сэкономил деньги на зарплатах.

Но летом часть легионеров вернулись. Это Джон Кордоба, Кайо и Кристиан Рамирес. А зимой к ним присоединился Жуниор Алонсо. По данным журналиста Павла Городницкого, он стал самым высокооплачиваемым футболистом «Краснодара». Ежегодно парагваец получает 2 млн евро.

Еще 1,3 млн падают на карточку эквадорцу Кристиану Рамирес, 860 тысяч – бразильцу Кайо. От 1,5 до 2,0 млн каждые 365 дней получает колумбиец Джон Кордоба.

Отметим, что за форвардом уже выстроилась очередь из клубом из европейских топ-лиг. По слухам, за ним следили команды из Франции и Германии. Но Кордоба отказался от переезда в Европу как минимум до лета.