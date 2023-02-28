Сбежавшего из зоотюрьмы в Сочи верблюда заметили в районе села Ахштырь

Теперь у волонтеров есть ориентиры, где искать верблюдицу.

В Сочи из зоотюрьмы сбежали два верблюда. Они пропали еще в конце января. Когда зоозащитники пришли вызволять животных, верблюдов уже не было. Один корабль пустыни нашли у фермеров. Кеша жив и здоров. А вот поиски его подруги Зухры продолжаются с 6 февраля.

Многие люди не остались равнодушными к жуткой истории про сафари-парк, где животные были брошены на произвол судьбы. Обычные местные жители и туристы начали искать Зухру.

Так, один из подписчиков сочинского географического общества прислал фото верблюдицы. Она стояла на старой дороге у озера в районе села Ахштырь. По фотографии зоотехник бывшего сафари-парка Софья Ермоленко подтвердила, что это Зухра.

- Правда, радостную новость едва не омрачило ночное видео о сбитом животном на трассе у села Монастырь. В дежурной части ГИБДД позже нам сообщили, что машина сбила лошадь, - сообщили в пресс-службе сочинского географического общества.

В настоящее время поиски Зухры продолжаются. Теперь у волонтеров есть ориентиры, где искать верблюдицу.

Напомним, что сафари-парк в Сочи называют зоопарком-тюрьмой. На протяжении года животные выживали как могли. Птиц и зверей бросили на произвол судьбы. Верблюды превратились в ходячих скелетов, хищники бросались на беззащитных животных, а оленей-пекарей зарезали люди перед Новым годом.

В июне 2022 года зоозащитники начали бить тревогу. Все начиналось с видео полуживых верблюдов. Но тогда зоопарк отмахнулся, заявив, что это просто сезонная линька. Скандал замяли и решили не устраивать проверку сафари-парка.

К слову, сафари-парк должны были открыть еще в 2019-2020 годах. Организаторы обещали – это будет первое в стране подобное заведение. Площадь – 160 гектаров, десятки птиц и животных, среди которых и краснокнижные, будут содержаться в почти естественных условиях. В один момент все пошло не по плану. Инвесторы поссорились, хозяева сбежали из Сочи, а зоопарк с животными кинули на произвол судьбы.

Летом жуткие кадры проигнорировали, но в начале февраля 2023 года всплыли новые подробности содержания животных. Внимание к питомцам привлекла одна из сотрудниц сафари-парка. Она вышла на сочинское Географическое общество. Сафари-парк превратился в тюрьму для животных.

С начала февраля зоозащитники и представители РГО начали искать новый дом для животных. В настоящее время звери идут на поправку. Их забрали из зоотюрьмы и распределили в различные центры для животных.

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