Житель Сочи упал в реку и чуть не утонул из-за сильного течения

Пострадавшего доставили в больницу с переохлаждением. Фото: ЮРПСО

Спасатели эвакуировали мужчину из русла реки. ЧП произошло поздно вечером 27 февраля на улице Пластунская, 123. Спасателям сообщили, что 34-летний мужчина прогуливался по берегу реки, оступился и упал в воду. Пострадавшего начало уносить течением к бетонному порогу со стороны МУП «Водоканал».

- Там пострадавший выбрался на небольшой «островок», но самостоятельно выйти в безопасное место из русла реки он не смог, так как на противоположном берегу был крутой бетонный скат в воду, - сообщили"Комсомольской правде"-Кубань" в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели приняли решение заехать на территорию водоканала. Многочисленные заборы предприятий, колючая проволока и другие препятствия немного задержали сотрудников МЧС, но все же им удалось подобраться к пострадавшему. Однако из-за темноты они не могли определить местоположение мужчины. Тогда очевидцы начали подавать световые сигналы с другой стороны реки.

- Благодаря неравнодушным прохожим быстро обнаружили пострадавшего – мужчина был полностью мокрый, с признаками переохлаждения, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели закрепили страховку за бетонный столб и спустились к мужчине. При помощи спасательной косынки и альпинистского снаряжения пострадавшего подняли на берег.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, спасатели установили трехколенную лестницучерез забор. Мужчина перелез на территорию «Водоканала», где его уже ждали врачи «Скорой помощи». Пострадавшего доставили в больницу с переохлаждением.