Прошедший снег - на пользу урожаю. Что будет с пшеницей на Кубани

В минсельхозе уверяют - состояние посевов на территории Кубани хорошее. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последний зимний месяц на Краснодарский край высыпалась добрая порция снега. Местами сугробы были по колено. В Джубге выпало больше 37 миллиметров снега, в Горячеключевском районе - больше 30. Сильнее всего досталось Туапсинскому району - там только в одну из ночей выпало 117 миллиметров снега. Словом, обстановка на дорогах и тротуарах была сложной. Техника едва справлялась. В отличие от коммунальщиков, аграриям такое зимнее ненастье только на руку.

- Прошедшие снегопады сформировали на полях своего рода «покрывало». Благодаря хорошему слою снега многие культуры не только защищены от мороза, несколько дней в феврале температура опускалась до минус 16-18 градусов, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» фермер Юрий Поляков. - Самое главное - под снегом культуры постоянно обеспечены влагой.

Это должно положительно сказаться на урожайности. Но во многом ситуация будет зависеть от количества осадков, выпавших в регионе до конца весны и в начале лета. Ведь мы хорошо помним засуху 2020 года, когда дефицит осадков был серьезный.

ЗВОНОК В МИНСЕЛЬХОЗ

Посевы - в хорошем состоянии

В ведомстве уверяют - состояние посевов на территории Кубани хорошее. А потому поводов для беспокойства у специалистов нет.

- Озимыми культурами под урожай 2023 года в крае занято почти 1,8 млн гектаров. Агрономы и ученые в муниципальных образованиях проводят постоянный мониторинг состояния посевов, - уточняют kp.ru в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. - Большая часть посевов находится в хорошем состоянии, условия для перезимовки были благоприятными.

Как говорят в минсельхозе региона, сейчас в полях идет первая подкормка озимых азотными удобрениями.

- Они уже внесены на площади почти 600 тысяч гектаров. В ближайшие дни стартует сев яровых культур, - добавляют в ведомстве. - На постоянной основе действует штаб по решению вопросов, связанных с проведением всех сезонных полевых работ.