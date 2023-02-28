В поисках своего человека. Кошке с ампутированным лапками после падения в бочку с ледяной водой в Сочи ищут дом

Кошка ищет новый дом.

Особенной кошке Эсте ищут дом после тяжелой операции. Напомним, в сочинском поселке Красная Поляна бродячая кошка упала в резервуар с холодной водой. Неизвестно, сколько бедное животное находилось в бочке, пока охранник не услышал жалобное мяуканье.

- Она мяукала, не переставая. Сначала не обратил внимание, там улица через забор, ну мало ли кто и где мяукает. Потом слышу, не унимается, ну и полез искать! Вытащил из резервуара с ледяной водой, просушил, а она еле на лапах стоит от боли... Видать серьезно лапы отморозила, все время спала, а как проснется жалобно так плачет и глазенками своими в душу заглядывает! Стало понятно, что без медицинской помощи не обойтись, сгниет заживо, - вспоминает охранник.

Кошке требовалась операция, но хирург вынес неутешительный вердикт. Животному потребовалась частичная ампутация трех лапок и хвостика, так как начался некроз мягких тканей, гангрена, интоксикация организма.

- Мы могли потерять кошечку… Состояние Эсты на тот момент уже было критическим, шел ужасный гнилостный запах. Мы приняли решение дать малышке шанс на новую жизнь. Операция была проведена успешно! - рассказали в пресс-службе благотворительного фонда «Мягкие сердца».

В настоящее время кошке ищут новый дом и своего человека. Животное находится на стационаре в ветклинике, полностью прошла медикаментозный курс лечения.

- Девочка ест сухой и влажный корм. В туалет ходит на пеленку самостоятельно. Этой особенной кошечке очень нужен дом! Мы очень ждем добрых, неравнодушных людей, готовых взять на себя ответственность и заботу об Эсте, - рассказывают в благотворительном фонде помощи животным «Мягкие сердца».

Если вы готовы взять кошечку к себе, то звоните по номеру +89183031183 (Полина).

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