Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий проведет богослужение в трех храмах Краснодара в первую неделю Великого поста

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Фото: Кубанская епархия

Во всех храмах Кубани надели черные ризы, а гармония песнопений сменилась на минорное звучание. Великий пост – это период покаяния, очищения души и совершения добрых дел.

По церковной традиции перед постом христиане просят друг у друга прощение, для этого даже существует специальный чин. Для того, чтобы попросить прощения у Архипастыря Кубани, в Екатерининский кафедральный собор съехались прихожане и духовенство со всей епархии. Перед тем, как опуститься на колени с просьбой о прощении, владыка напомнил, что: «Церковь призывает всех нас простить друг другу все обиды, все оскорбления, простить друг другу всё то, что нас с вами отвращает от любви к нашим близким. Обида на ближнего – это признак гордости. Напомню слова, которые звучали за Божественной литургией: если вы не прощаете друг другу согрешений ваших, то и Отец ваш Небесный не простить вам согрешений ваших. Первый шаг, который мы должны сделать, чтобы ступить на великопостное поприще, связан с прощением друг другу обид».

Первая неделя Великого поста особенно строгая. В первый день по уставу совершенно не положено вкушение пищи. В среду и пятницу разрешается вареная пища без растительного масла, во вторник и четверг – сухоядение (хлеб, фрукты, овощи), в субботу и воскресение – пища с добавлением растительного масла. Священнослужители напоминают, что обычно мирянам рекомендуется подходить к выбору строгости своего поста самостоятельно, исходя из особенностей здоровья и рабочей нагрузки.

Во время Великого поста в будние дни привычные Литургии отменяются, только в среду и пятницу можно причаститься на особом богослужении – Литургии Преждеосвященных Даров.

С понедельника по четверг на вечернем богослужении во всех храмах прочитывается великий покаянный канон святителя Андрея Критского – произведение особой духовной силы. Верующие стремятся посетить это богослужение. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий будет читать этот канон по традиции в разных храмах города Краснодара:

28 февраля, 18:00 - храм Рождества Христова, ул. Рождественская набережная, 1.

1 марта, 18:00 - Свято-Троицкий собор, ул. Фрунзе, 65.

2 марта, 18:00 - Женский монастырь иконы Божией Матери «Всецарица», ул. Димитрова, 134.